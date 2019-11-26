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Клопп - лучший клубный тренер 2019 года по версии IFFHS

сегодня, 18:45

Международная федерация футбольной статистики и истории (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших клубных тренеров года.

Топ-10:

1. Юрген Клопп («Ливерпуль») — 369 очков

2. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») — 100

3. Эрик тен Хаг («Аякс») — 82

4. Маурисио Почеттино (бывший тренер «Тоттенхэма») — 43

5. Марсело Гальярдо («Ривер Плейт») — 32

6. Маурицио Сарри («Ювентус») — 16

7. Жорже Жезуш («Фламенго») — 10

8. Диего Симеоне («Атлетико») — 8

9. Массимилиано Аллегри (бывший тренер «Ювентуса») — 7

10. Эрнесто Вальверде («Барселона») — 6.

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Все комментарии
Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил juvenale
   35 / 862
сегодня в 20:55
ладно пойду Локо смотреть повеселил меня к
    Алексей Миллер
    Алексей Миллер ответил juvenale
       35 / 862
    сегодня в 20:54
    хаха снова фэйл парень )) так чакыр не назначил пенальти на Погба при счетет 1-1....еще не было так легко кого-то загонять....фанофливерпуль,он же дон нерадзурри он же фальшывка и тд хахаха
    Ты вообще гуглом пользоваться умеешь? В первом матче между Ливером и Барселоной судил Куйперс, во втором Чакыр
    Жарю Спартачей
    Жарю Спартачей
       851 / 862
    сегодня в 20:50
    Без Сульшера этот рейтинг не настоящий.
    ФАЛЬШЫФКА
    ФАЛЬШЫФКА
       20 / 862
    сегодня в 20:46
    о еще один пришел
    очень приятно царь! хаха
    juvenale
    juvenale
       8 / 862
    сегодня в 20:46
    ладно пойду Локо смотреть повеселил меня к
    ФАЛЬШЫФКА
    ФАЛЬШЫФКА ответил juvenale
       20 / 862
    сегодня в 20:46
    хаха снова фэйл парень )) так чакыр не назначил пенальти на Погба при счетет 1-1....еще не было так легко кого-то загонять....фанофливерпуль,он же дон нерадзурри он же фальшывка и тд хахаха
    ахахах!!
    ювентусу только на кубке ярмарке играть и на кубке венеции!!! ахах
    ФАЛЬШЫФКА
    ФАЛЬШЫФКА
       20 / 862
    сегодня в 20:44
    покупают ранальд за 150 млн да дно лигта за 70 и толку нет! аххаха
    juvenale
    juvenale ответил Алексей Миллер
       8 / 862
    сегодня в 20:43
    В матче с Барселоной судил Чакыр, а не Скомина, ахаха
    хаха снова фэйл парень )) так чакыр не назначил пенальти на Погба при счетет 1-1....еще не было так легко кого-то загонять....фанофливерпуль,он же дон нерадзурри он же фальшывка и тд хахаха
    juvenale
    juvenale ответил Алексей Миллер
       8 / 862
    сегодня в 20:42
    НУ это все отговорки еврокубковых неудачников, которые вылетели от молодежки Аякса. Были и другие тренеры в этом десятилетии, которые проходили и Барселону и Реал. А 2 финала ЛЧ это не победы
    какой клуб и тренер прошли эти испанские клубы во время,когда только они и выигрывали хахаха и да к ты пишешь про Аякс как будто это БАТЭ какое-то,они между прочим действующего обладателя ЛЧ вынесли и финалисту случайно проиграли хахаха
    Алексей Миллер
    Алексей Миллер ответил juvenale
       35 / 862
    сегодня в 20:41
    в матче с Барселоной судил скомина хаххахах снова фэйл хахаха
    В матче с Барселоной судил Чакыр, а не Скомина, ахаха
    ФАЛЬШЫФКА
    ФАЛЬШЫФКА
       20 / 862
    сегодня в 20:41
    стыдно за гобов
    Алексей Миллер
    Алексей Миллер ответил juvenale
       35 / 862
    сегодня в 20:40
    Аллегри два раза выходил в финал ЛЧ с составом,который по стоимости не был даже в 10ке и он был единственным,кто прошел Барселону и Реал за те 5 лет,а ты к продолжай писать хаа
    НУ это все отговорки еврокубковых неудачников, которые вылетели от молодежки Аякса. Были и другие тренеры в этом десятилетии, которые проходили и Барселону и Реал. А 2 финала ЛЧ это не победы
    juvenale
    juvenale ответил Алексей Миллер
       8 / 862
    сегодня в 20:37
    В матче с Барселоной судил Скомина, ахаха. Ваш клуб самый настоящий кабинет, а вы еще обвиняете других в подкупе судей. Не стыдно?
    в матче с Барселоной судил скомина хаххахах снова фэйл хахаха
    juvenale
    juvenale ответил Алексей Миллер
       8 / 862
    сегодня в 20:36
    Факт в том, что Аллегра в еврокубках бессилен
    Аллегри два раза выходил в финал ЛЧ с составом,который по стоимости не был даже в 10ке и он был единственным,кто прошел Барселону и Реал за те 5 лет,а ты к продолжай писать хаа
    ermak6848
    ermak6848
       223 / 862
    сегодня в 20:33
    Но, что - то не видно наших Богдановича и Палыча в етом списке..!?
    Алексей Миллер
    Алексей Миллер ответил juvenale
       35 / 862
    сегодня в 20:33
    если бы судил скомина,nо так бы и было.... дон нерадзурри не печалься,лайкни лучше себя
    В матче с Барселоной судил Скомина, ахаха. Ваш клуб самый настоящий кабинет, а вы еще обвиняете других в подкупе судей. Не стыдно?
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2
       41 / 862
    сегодня в 20:32
    Клопп лучший
    Алексей Миллер
    Алексей Миллер ответил juvenale
       35 / 862
    сегодня в 20:32
    если бы да кабы хахаха к
    Факт в том, что Аллегра в еврокубках бессилен
    juvenale
    juvenale ответил Алексей Миллер
       8 / 862
    сегодня в 20:31
    Та Боруссия была в кризисе после ухода Левандовски и Гетце, если бы встретился твой Аллегра с Клоппом в прошлой ЛЧ, то Ювентус ждали бы 4:0 на Энфилде. Отправить Аллегру в условный МЮ, он их отправит в Чемпионшип. Аллегре покупали португальского симулянта за сотку и аргентинского толстяка за 90 млн
    если бы судил скомина,nо так бы и было....
    дон нерадзурри не печалься,лайкни лучше себя
    Алексей Миллер
    Алексей Миллер ответил ФАЛЬШЫФКА
       35 / 862
    сегодня в 20:31
    Аякс который стоил почти 50 млн,а один рональда зарплату только получает 45 лям! аххаха
    Эти фанатики Ювентуса вообще необъективные, считают своего физрука лучшим за победу в кабинетной Серии а, их клуб сам участвовал в судейских скандалах, а они другие команды обвиняют в подкупе судей
    juvenale
    juvenale ответил Алексей Миллер
       8 / 862
    сегодня в 20:31
    Та Боруссия была в кризисе после ухода Левандовски и Гетце, если бы встретился твой Аллегра с Клоппом в прошлой ЛЧ, то Ювентус ждали бы 4:0 на Энфилде. Отправить Аллегру в условный МЮ, он их отправит в Чемпионшип. Аллегре покупали португальского симулянта за сотку и аргентинского толстяка за 90 млн
    если бы да кабы хахаха к
    Алексей Миллер
    Алексей Миллер ответил juvenale
       35 / 862
    сегодня в 20:27
    хаха вот и подловил к хахахахах Аллегри доказал в личной встрече кто лучше общий счет 5-1 https://www.youtube.com/watch?v=077pWVNjzF4
    Та Боруссия была в кризисе после ухода Левандовски и Гетце, если бы встретился твой Аллегра с Клоппом в прошлой ЛЧ, то Ювентус ждали бы 4:0 на Энфилде. Отправить Аллегру в условный МЮ, он их отправит в Чемпионшип. Аллегре покупали португальского симулянта за сотку и аргентинского толстяка за 90 млн
    juvenale
    juvenale ответил ФАЛЬШЫФКА
       8 / 862
    сегодня в 20:26
    Ну суперкубок это шлак как ты говоришь турнир одной игры,кубок? там половина команд сливает его,а сериал через кабинет,а ушастика вам не видать НИ КОГДА! хахахах
    фанофливерпуль и дон нерадзурри снова спалился к хахаххаах
    juvenale
    juvenale
       8 / 862
    сегодня в 20:25
    а так это многостаночница хахаха а я то думаю свежий акк
    juvenale
    juvenale ответил Алексей Миллер
       8 / 862
    сегодня в 20:24
    За победы в чемпионате он лучший только в Италии, а не в Европе. Аллегра просто ноль по сравнению с Клоппом. Кстати, твоему Аллегре так же судьи дарили чемпионства, не случайно Ювентус называют Ювентусом и договорентусом, ахахаха. Аллегра в еврокубках бессилен, вылетал от молодежи из Аякса
    и учти к что Аллегри не покупали вратаря за 70 и защитника за 70
    Литейный 4
    Литейный 4
       2 / 862
    сегодня в 20:24
    Эх, Моуриньо пролетает. Вернее вылетает из десятки. Свято место пусто не бывает. Гыгыгы
    ФАЛЬШЫФКА
    ФАЛЬШЫФКА ответил Алексей Миллер
       20 / 862
    сегодня в 20:24
    За победы в чемпионате он лучший только в Италии, а не в Европе. Аллегра просто ноль по сравнению с Клоппом. Кстати, твоему Аллегре так же судьи дарили чемпионства, не случайно Ювентус называют Ювентусом и договорентусом, ахахаха. Аллегра в еврокубках бессилен, вылетал от молодежи из Аякса
    Аякс который стоил почти 50 млн,а один рональда зарплату только получает 45 лям! аххаха
    juvenale
    juvenale ответил Алексей Миллер
       8 / 862
    сегодня в 20:24
    За победы в чемпионате он лучший только в Италии, а не в Европе. Аллегра просто ноль по сравнению с Клоппом. Кстати, твоему Аллегре так же судьи дарили чемпионства, не случайно Ювентус называют Ювентусом и договорентусом, ахахаха. Аллегра в еврокубках бессилен, вылетал от молодежи из Аякса
    хаха вот и подловил к хахахахах Аллегри доказал в личной встрече кто лучше общий счет 5-1
    ФАЛЬШЫФКА
    ФАЛЬШЫФКА ответил juvenale
       20 / 862
    сегодня в 20:22
    Аллегри Чемпион Италии (6) Кубок Италии(4) суперкубок Италии (3) Клопп чемпион Германии(2) кубок Германии(1) суперкубок(2) лч подаренная скоминой 1 и суперкубок уефа
    Ну суперкубок это шлак как ты говоришь турнир одной игры,кубок? там половина команд сливает его,а сериал через кабинет,а ушастика вам не видать НИ КОГДА! хахахах
    Алексей Миллер
    Алексей Миллер ответил juvenale
       35 / 862
    сегодня в 20:21
    Аллегри Чемпион Италии (6) Кубок Италии(4) суперкубок Италии (3) Клопп чемпион Германии(2) кубок Германии(1) суперкубок(2) лч подаренная скоминой 1 и суперкубок уефа
    За победы в чемпионате он лучший только в Италии, а не в Европе. Аллегра просто ноль по сравнению с Клоппом. Кстати, твоему Аллегре так же судьи дарили чемпионства, не случайно Ювентус называют Ювентусом и договорентусом, ахахаха. Аллегра в еврокубках бессилен, вылетал от молодежи из Аякса
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