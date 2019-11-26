Клопп - лучший клубный тренер 2019 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной статистики и истории (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших клубных тренеров года.
Топ-10:
1. Юрген Клопп («Ливерпуль») — 369 очков
2. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») — 100
3. Эрик тен Хаг («Аякс») — 82
4. Маурисио Почеттино (бывший тренер «Тоттенхэма») — 43
5. Марсело Гальярдо («Ривер Плейт») — 32
6. Маурицио Сарри («Ювентус») — 16
7. Жорже Жезуш («Фламенго») — 10
8. Диего Симеоне («Атлетико») — 8
9. Массимилиано Аллегри (бывший тренер «Ювентуса») — 7
10. Эрнесто Вальверде («Барселона») — 6.
очень приятно царь! хаха
очень приятно царь! хаха
ювентусу только на кубке ярмарке играть и на кубке венеции!!! ахах
ювентусу только на кубке ярмарке играть и на кубке венеции!!! ахах
дон нерадзурри не печалься,лайкни лучше себя
дон нерадзурри не печалься,лайкни лучше себя
https://www.youtube.com/watch?v=077pWVNjzF4