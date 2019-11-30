Конте призвал игроков «Интера» не расслабляться

Главный тренер «Интера» прокомментировал предстоящую встречу со СПАЛом в чемпионате Италии. Команды проведут матч 1 декабря в рамках 14-го тура Серии А.

СПАЛ применяет систему «3-5-2», как и мы, и использует многие из тех же тактических ситуаций, что и мы. У них есть хороший тренер в лице Леонардо Семпличи. Нам следует быть очень осторожными, потому что после таких важных матчей, как со «Славией», может возникнуть некоторое чувство расслабления. Этого не должно случиться, и я буду крайне разочарован, если такое произойдет.