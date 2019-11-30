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Конте призвал игроков «Интера» не расслабляться

сегодня, 16:30
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)-:-Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛЗавтра в 17:00 Не начался

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал предстоящую встречу со СПАЛом в чемпионате Италии. Команды проведут матч 1 декабря в рамках 14-го тура Серии А.

СПАЛ применяет систему «3-5-2», как и мы, и использует многие из тех же тактических ситуаций, что и мы. У них есть хороший тренер в лице Леонардо Семпличи. Нам следует быть очень осторожными, потому что после таких важных матчей, как со «Славией», может возникнуть некоторое чувство расслабления.  Этого не должно случиться, и я буду крайне разочарован, если такое произойдет.  

Напомним, что на неделе «Интер» обыграл «Славию» поединке группового этапа Лиги чемпионов.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   202 / 957
сегодня в 16:56
Эту команду обыграют.
juvenale
juvenale
   12 / 957
сегодня в 16:33
смотри парик очко не надорви
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