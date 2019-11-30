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Ван Дейк – о матче с «Брайтоном»: «Сегодня „Ливерпуль“ мог сыграть лучше»

сегодня, 20:51
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу в матче 14-го тура АПЛ над «Брайтоном». Вирджил в этом поединке отметился дублем.

«Брайтон» – хорошая команда. Они очень много рискуют, на это нелегко отвечать. Мы должны были сыграть лучше во втором тайме, но сопернику стоит отдать должное. После красной карточки Алиссону мы, к сожалению, были вынуждены лишь защищаться.

В моменте с красной карточкой Алиссону мы поставили его в сложную ситуацию, но что было – то было.

Когда мы разыгрываем стандартные положения, то я являюсь главной целью для передач, это очевидно. Приходится непросто, потому что меня обычно опекает игрок, лучше всего играющий головой.

Мы играли несколько дней назад и потеряли много энергии. Но мы должны действовать немного лучше в таких условиях. Сегодня мы могли выступить лучше, но мы победили – и это самое главное.

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Все комментарии
773sergeytank
773sergeytank ответил волгодон 2
   86 / 947
сегодня в 21:09
Просто гостям нужно было играть против него на ходулях или укоротить ему ноги, чтобы были в равных условиях))
волгодон 2
волгодон 2
   42 / 947
сегодня в 20:55
Неужели брайтон такое дно,что неприметный негр-защитник становится голеадором.
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