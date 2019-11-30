Ван Дейк – о матче с «Брайтоном»: «Сегодня „Ливерпуль“ мог сыграть лучше»

Защитник «Ливерпуля» прокомментировал победу в матче 14-го тура АПЛ над «Брайтоном». Вирджил в этом поединке отметился дублем.

«Брайтон» – хорошая команда. Они очень много рискуют, на это нелегко отвечать. Мы должны были сыграть лучше во втором тайме, но сопернику стоит отдать должное. После красной карточки Алиссону мы, к сожалению, были вынуждены лишь защищаться.

В моменте с красной карточкой Алиссону мы поставили его в сложную ситуацию, но что было – то было.

Когда мы разыгрываем стандартные положения, то я являюсь главной целью для передач, это очевидно. Приходится непросто, потому что меня обычно опекает игрок, лучше всего играющий головой.

Мы играли несколько дней назад и потеряли много энергии. Но мы должны действовать немного лучше в таких условиях. Сегодня мы могли выступить лучше, но мы победили – и это самое главное.