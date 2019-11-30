Павлюченко: «Первое место в группе в любом случае возьмут бельгийцы»

Экс-нападающий сборной России прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2020. Сборная России сыграет в группе В против команд Дании, Финляндии и Бельгии.

У нас в группе собрались очень неуступчивые соперники, если кто-то думает, что с датчанами не будет проблем, то они ошибаются. Вообще, с финнами тоже будет нелегко, потому что это не отборочный уже цикл, а всего три матча. Все будут биться в этой группе. Понятное дело, что бельгийцы шансов никому не дадут. Они первое место в любом случае возьмут в группе, я думаю, что наши должны будут занять второе место.

Но если мы хорошо подойдем к Евро — это касается нашей физической формы, то можно будет с бельгийцами побиться, поэтому все шансы есть. Но тяжело будет, на этом Евро все будут биться.