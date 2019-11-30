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Павлюченко: «Первое место в группе в любом случае возьмут бельгийцы»

сегодня, 22:46

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2020. Сборная России сыграет в группе В против команд Дании, Финляндии и Бельгии.

У нас в группе собрались очень неуступчивые соперники, если кто-то думает, что с датчанами не будет проблем, то они ошибаются. Вообще, с финнами тоже будет нелегко, потому что это не отборочный уже цикл, а всего три матча. Все будут биться в этой группе. Понятное дело, что бельгийцы шансов никому не дадут. Они первое место в любом случае возьмут в группе, я думаю, что наши должны будут занять второе место.

Но если мы хорошо подойдем к Евро — это касается нашей физической формы, то можно будет с бельгийцами побиться, поэтому все шансы есть. Но тяжело будет, на этом Евро все будут биться.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
   129 / 948
сегодня в 23:38
Рома КЭП! 😂😂😂
25процентный клоун
25процентный клоун ответил kolpankolpan
   18 / 948
сегодня в 23:27
Бороться и не надо было классному игроку Паву, боролся глаго со словенцами, и его удалили
kolpankolpan
kolpankolpan
   226 / 948
сегодня в 23:22
Вот так и Павлюченко играл, заранее определял победителя-и, не надо играть и не надо бороться.Такими прагматичными тварями бесхребетными учит быть и молодых россиян.
kotmyshka
kotmyshka
   232 / 948
сегодня в 23:21
не факт, датчане очень непросты, могут пободаться не только с нами, но и с бельгийцами
25процентный клоун
25процентный клоун
   18 / 948
сегодня в 23:00
Только на Кутепова надежда. Иначе влетим всем
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   24 / 948
сегодня в 22:58
А так ли идеальна Бельгия? На прошлом Евро они проиграли Уэльсу. В Лиге Наций проиграли 5:2 Швейцарии, пусть это и тренировочный турнир.
Томик
Томик
   618 / 948
сегодня в 22:56
А кто думает, что с датчанами не будет проблем? Помнится так многие думали, а в итоге Дания выиграла чемпионат Европы 1992, собравшись с пляжей.
волгодон 2
волгодон 2
   45 / 948
сегодня в 22:53
Пораженческое воспитание-аутсайдерский настрой
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