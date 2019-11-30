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Самедов: «Россия и Дания будут бороться за второе место, шансы равные»

сегодня, 21:51

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов дал комментарий по итогам жеребьёвки группового этапа ЧЕ-2020. Сборная России сыграет с Финляндией, Данией и Бельгией.

Тяжёлая группа. Конечно, если выбирать между Финляндией и Уэльсом, то первые предпочтительнее. Но Дания и Бельгия — серьёзные соперники. Начинаем с Бельгией? Наверное, лучше начинать с тем, с кем у тебя больше шансов. Начинать с Финляндией было бы получше. Но тренерский штаб внесёт коррективы. По начальным раскладам всё идёт к тому, что решающий матч будет с Данией. Но с Бельгией играем дома, будут эмоции, поддержка. Почему и там не взять очки? Понятно, что Бельгия — фаворит группы. А Россия и Дания будут бороться за второе место, шансы равные. Наша сборная ни в чём не уступает Дании, поэтому всё 50 на 50.

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