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Черчесов: «Финляндия легко попала на Евро-2020. Это о многом говорит»

сегодня, 21:35

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2020. Соперниками российской команды по группе будут Бельгия, Финляндия и Дания.

Хорошо ли, что нам попалась Финляндия, а не Уэльс? Точный ответ дам, когда мы проштудируем все команды. Понятно, что у нас есть не самый положительный опыт игры с Уэльсом, но сейчас я точно не могу сказать. Что касается финнов, то они достаточно качественно играли в квалификации. Можно сказать, что Финляндия легко попала на Евро-2020. Это о многом говорит. Много игроков играет за рубежом, так что есть над чем подумать.

Календарь? То, что начинаем дома, это плюс. Если сам готов к большому турниру. А то, что последний матч будет в Копенгагене, не идет нам в плюс. Как бы то ни было, надо играть.

Я смотрю на все это по-рабочему. Не изучив соперников, ни о чем говорить нельзя. Бельгийцев мы знаем.

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Все комментарии
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   516 / 947
сегодня в 22:13
"Бельгийцев мы знаем" Скорее, они теперь знают как быстрее накидать покер)
serh62
serh62
   312 / 947
сегодня в 22:04
наконец то собьют спесь с этого дуболома...
armeec_♞
armeec_♞
   667 / 947
сегодня в 21:54
Это Россия леГко попала на Евро.
но об этом усач не задумывается. Как бы легко от туда не вылетели.
LAISMEN
LAISMEN
   521 / 947
сегодня в 21:46
"Бельгийцев мы знаем".......да сними не забалуешь.
iri13
iri13
сегодня в 21:43
Вот соседи-то наши счастливы. Столько веселых лиц появится на улицах города!(С)
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