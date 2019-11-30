Черчесов: «Финляндия легко попала на Евро-2020. Это о многом говорит»

Главный тренер сборной России прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2020. Соперниками российской команды по группе будут Бельгия, Финляндия и Дания.

Хорошо ли, что нам попалась Финляндия, а не Уэльс? Точный ответ дам, когда мы проштудируем все команды. Понятно, что у нас есть не самый положительный опыт игры с Уэльсом, но сейчас я точно не могу сказать. Что касается финнов, то они достаточно качественно играли в квалификации. Можно сказать, что Финляндия легко попала на Евро-2020. Это о многом говорит. Много игроков играет за рубежом, так что есть над чем подумать.

Календарь? То, что начинаем дома, это плюс. Если сам готов к большому турниру. А то, что последний матч будет в Копенгагене, не идет нам в плюс. Как бы то ни было, надо играть.

Я смотрю на все это по-рабочему. Не изучив соперников, ни о чем говорить нельзя. Бельгийцев мы знаем.