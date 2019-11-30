Черчесов: «Финляндия легко попала на Евро-2020. Это о многом говорит»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2020. Соперниками российской команды по группе будут Бельгия, Финляндия и Дания.
Хорошо ли, что нам попалась Финляндия, а не Уэльс? Точный ответ дам, когда мы проштудируем все команды. Понятно, что у нас есть не самый положительный опыт игры с Уэльсом, но сейчас я точно не могу сказать. Что касается финнов, то они достаточно качественно играли в квалификации. Можно сказать, что Финляндия легко попала на Евро-2020. Это о многом говорит. Много игроков играет за рубежом, так что есть над чем подумать.
Календарь? То, что начинаем дома, это плюс. Если сам готов к большому турниру. А то, что последний матч будет в Копенгагене, не идет нам в плюс. Как бы то ни было, надо играть.
Я смотрю на все это по-рабочему. Не изучив соперников, ни о чем говорить нельзя. Бельгийцев мы знаем.
но об этом усач не задумывается. Как бы легко от туда не вылетели.
но об этом усач не задумывается. Как бы легко от туда не вылетели.