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Бербатов высказался о матче «Норвич» – «Арсенал»

сегодня, 09:54
Норвич СитиЛоготип футбольный клуб Норвич Сити-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал17:00 Не начался

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» Димитар Бербатов высказался о предстоящем матче 14-го тура АПЛ «Норвич» – «Арсенал», сообщает источник со ссылкой на Betfair.

Перед этой игрой у Фредди Юнгберга не будет много времени, чтобы привить «Арсеналу» свой стиль и изменить игру команды, но им нужны победы, и они должны отреагировать на неудачи. Они так давно не выигрывали в Премьер-Лиге, им нужно отреагировать, и у них есть хорошая возможность сделать это в матче против «Норвича».  

Напомним, что Фредрик Юнгберг на текущей неделе стал исполняющим обязанности главного тренера «Арсенала» после того, как Унаи Эмери покинул пост наставника команды. Ранее сообщалось, что помощником Юнгберга на короткий срок станет бывший защитник «канониров» Пер Мертезакер.   

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Все комментарии
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   126 / 940
сегодня в 10:11
Норвич не проиграет
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   154 / 940
сегодня в 10:11
Удачи Арсеналу!
КЭТиК
КЭТиК
   224 / 940
сегодня в 10:05
Пора бы уже Арсеналу победить.
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