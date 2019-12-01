Бербатов высказался о матче «Норвич» – «Арсенал»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» высказался о предстоящем матче 14-го тура АПЛ «Норвич» – «Арсенал», сообщает источник со ссылкой на Betfair.

Перед этой игрой у Фредди Юнгберга не будет много времени, чтобы привить «Арсеналу» свой стиль и изменить игру команды, но им нужны победы, и они должны отреагировать на неудачи. Они так давно не выигрывали в Премьер-Лиге, им нужно отреагировать, и у них есть хорошая возможность сделать это в матче против «Норвича».