Рыков: «В раздевалке поздравили друг друга с победой»

Защитник «Динамо» рассказал о победе над «Локомотивом» в рамках 18-го тура РПЛ .

Во втором тайме мы полностью переиграли «Локомотив». Мы правильно действовали, открывались, вышел быстрый Н’Жи, который использовал зоны, было достаточно моментов, чтобы забить.

Если судья решил, что был пенальти в наши ворота, значит так и было. В раздевалке поздравили друг друга с победой.

Победы над сильными соперниками приятны. Но когда пришёл новый главный тренер, мы договорились, что будем идти от игры к игре, несмотря на соперников. Думаю, это правильно.