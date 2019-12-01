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Рыков: «В раздевалке поздравили друг друга с победой»

сегодня, 20:08
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Защитник «Динамо» Владимир Рыков рассказал о победе над «Локомотивом» в рамках 18-го тура РПЛ.

Во втором тайме мы полностью переиграли «Локомотив». Мы правильно действовали, открывались, вышел быстрый Н’Жи, который использовал зоны, было достаточно моментов, чтобы забить.

Если судья решил, что был пенальти в наши ворота, значит так и было. В раздевалке поздравили друг друга с победой.

Победы над сильными соперниками приятны. Но когда пришёл новый главный тренер, мы договорились, что будем идти от игры к игре, несмотря на соперников. Думаю, это правильно.

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