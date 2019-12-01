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Мещеряков в шести словах охарактеризовал поражение «Локо» от «Динамо»

сегодня, 19:21
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал поражение «железнодорожников» в игре 18-го тура РПЛ от «Динамо»:

Не хватило сегодня эмоций и физики. 

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Vladimir808
Vladimir808
   121 / 979
сегодня в 20:13
Возражу Мещерякову.
А где ротация, глубина состава? Вы же с конями каждый сезон душите с помощью судей всех остальных, периферию, а потом дружно позоритесь в Европе,(((
Это ответочка за ваши действия в РПЛ прилетела.(
Vladimir808
Vladimir808 ответил Так Себе Аналитик
   121 / 979
сегодня в 20:04
Это один из боссов РЖД.(
112910415
112910415
   58 / 979
сегодня в 19:59
слабоваты оказались
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   18 / 979
сегодня в 19:32
В большинстве случаев предлоги и частицы не учитываются при подсчете слов, поэтому в четырех, можно сказать.

И как же ему далеко до Шнура, который любое мнение может выразить одним словом)
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