Мещеряков в шести словах охарактеризовал поражение «Локо» от «Динамо»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал поражение «железнодорожников» в игре 18-го тура РПЛ от «Динамо»:
Не хватило сегодня эмоций и физики.
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал поражение «железнодорожников» в игре 18-го тура РПЛ от «Динамо»:
Не хватило сегодня эмоций и физики.
А где ротация, глубина состава? Вы же с конями каждый сезон душите с помощью судей всех остальных, периферию, а потом дружно позоритесь в Европе,(((
Это ответочка за ваши действия в РПЛ прилетела.(
А где ротация, глубина состава? Вы же с конями каждый сезон душите с помощью судей всех остальных, периферию, а потом дружно позоритесь в Европе,(((
Это ответочка за ваши действия в РПЛ прилетела.(
И как же ему далеко до Шнура, который любое мнение может выразить одним словом)
И как же ему далеко до Шнура, который любое мнение может выразить одним словом)