Амор: «Гризманн должен достойно принять оскорбления в свой адрес»

Директор «Барселоны» Гильермо Амор высказал свое мнение по поводу поведения болельщиков «Атлетико» во время очного матча команд. Фанаты «матрасников» кричали в адрес Антуанна Гризманна, ранее выступавшего за мадридский клуб, «Гризманн, умри».
У болельщиков есть свое мнение. Иногда оно тебе нравится, иногда не очень, особенно в данном случае.
Но Антуан должен достойно принять это. Он всегда уважительно относился к бывшему клубу.
А как ещё относиться к предателям?
А как ещё относиться к предателям?