Амор: «Гризманн должен достойно принять оскорбления в свой адрес»

Директор «Барселоны» Гильермо Амор высказал свое мнение по поводу поведения болельщиков «Атлетико» во время очного матча команд. Фанаты «матрасников» кричали в адрес , ранее выступавшего за мадридский клуб, «Гризманн, умри».

У болельщиков есть свое мнение. Иногда оно тебе нравится, иногда не очень, особенно в данном случае.

Но Антуан должен достойно принять это. Он всегда уважительно относился к бывшему клубу.