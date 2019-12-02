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Амор: «Гризманн должен достойно принять оскорбления в свой адрес»

сегодня, 15:40
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Директор «Барселоны» Гильермо Амор высказал свое мнение по поводу поведения болельщиков «Атлетико» во время очного матча команд. Фанаты «матрасников» кричали в адрес Антуанна Гризманна, ранее выступавшего за мадридский клуб, «Гризманн, умри».

У болельщиков есть свое мнение. Иногда оно тебе нравится, иногда не очень, особенно в данном случае.

Но Антуан должен достойно принять это. Он всегда уважительно относился к бывшему клубу.

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Все комментарии
feris1
feris1
   102 / 1016
сегодня в 16:01
Пусть скажет спасибо,что в него не бросали всяким мусором и бутылками с зажигалками.
А как ещё относиться к предателям?
Mikki
Mikki
   558 / 1016
сегодня в 15:48
Убрали старые команды из рейтинга.
Морозовский
Морозовский
   10 / 1016
сегодня в 15:45
Гризман фашистами кого-то назвал?
VIPded
VIPded
   98 / 1016
сегодня в 15:42
Тяжела судьба предателя...
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