Срна: «Верю, что скоро „Шахтёр“ будет играть на родной „Донбасс Арене“»

сегодня, 15:24

Бывший защитник и капитан «Шахтера» , ныне занимающий пост в тренерском штабе «горняков», выразил надежду, что в скором времени команда вернется на родную «Донбасс Арену».

Дорогие дончане, дорогие болельщики «Шахтера». Мы сильны вместе, мы живем одной большой мечтой вернуться домой. Верю, мы все ближе к возвращению в родной Донецк, верю мы скоро будем дома, будем играть на «Донбасс Арене»! Вместе до конца. Донецк, 91 км. Так близко и так далеко.

Напомним, что команде пришлось прекратить выступления на «Донбасс Арене» из-за военных действий на территории города.