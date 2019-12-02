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Срна: «Верю, что скоро „Шахтёр“ будет играть на родной „Донбасс Арене“»

сегодня, 15:24

Бывший защитник и капитан «Шахтера» Дарио Срна, ныне занимающий пост в тренерском штабе «горняков», выразил надежду, что в скором времени команда вернется на родную «Донбасс Арену».

Дорогие дончане, дорогие болельщики «Шахтера». Мы сильны вместе, мы живем одной большой мечтой вернуться домой. Верю, мы все ближе к возвращению в родной Донецк, верю мы скоро будем дома, будем играть на «Донбасс Арене»! Вместе до конца. Донецк, 91 км. Так близко и так далеко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие дончане, дорогие болельщики Шахтера! Мы сильны вместе, мы живем одной большой мечтой вернуться домой! Верю, мы все ближе к возвращению в родной Донецк, верю мы скоро будем дома, будем играть на Донбасс Арене! Вместе до конца! Донецк, 91 км. Так близко и так далеко🧡🖤⚒ dear friends and fans of shakhtar we are stronger and better together and we must believe that one day we will return to our city donetsk and play in the donbass arena, donetsk 91 kilometers, so close so far

Публикация от darijosrna (@darijosrna)

Напомним, что команде пришлось прекратить выступления на «Донбасс Арене» из-за военных действий на территории города.

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Все комментарии
h8you
h8you ответил Мистер Галактикус
   91 / 1016
сегодня в 16:48
Пока Путин не отбросит копыта, вряд ли. Да и для кого играть? Много нормальных уехало из Донецка, а много орков заехало.
ты лучше напиши кто в киев приехал после 2014 года)))
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
   297 / 1016
сегодня в 16:38
Пока Путин не отбросит копыта, вряд ли. Да и для кого играть? Много нормальных уехало из Донецка, а много орков заехало.
feris1
feris1
   102 / 1016
сегодня в 15:57
Когда ДНР обретет территорию админ. границ 2014 года тогда реально.
cska plus
cska plus
   9 / 1016
сегодня в 15:44
Не очень верится но хотелось бы.
Морозовский
Морозовский
   10 / 1016
сегодня в 15:40
Своими на Львове и на Харькове так и не стали.
beefs
beefs
   175 / 1016
сегодня в 15:39
Хотелось бы, но что-то верится с трудом...
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 1016
сегодня в 15:33
Так оно и будет, когда Донбасс окончательно отколется от Киева. Там правда ещё румыны, поляки и венгры оторвут свои куски. И будут кастрюли разыгрывать чемпионат Киева. Гыгыгы
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