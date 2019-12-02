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Хоссейнпур: «Ибрагимович сжег мосты с „Мальме“ ядерной бомбой»

сегодня, 08:02

Вице-президент клуба болельщиков «Мальме» Каве Хоссейнпур объяснил желание фанатов снести статую Златана Ибрагимовича, после того как последний стал совладельцем «Хаммарбю».

Златан сжег мосты с «Мальме» ядерной бомбой. Фанаты восприняли это очень близко к сердцу.

Он заявлял, что фанаты в Мальме всегда поймут его решение и будут любить его. Это показатель того, что он оторван от жизни. Но это Златан – он может делать все, что захочет.

Он годами заигрывал с нами, заявляя, что может вернуться в «Мальме». Это похоже на школьную любовь, с которой всегда мечтал снова сойтись, только чтобы узнать, что она изменяла тебе и завела детей. Это предательство.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   206 / 1031
сегодня в 09:01
Это всего лишь бизнес.
112910415
112910415
   45 / 1031
сегодня в 08:25
Футболисты имеют привычку изображать, будто будто им близки мысли, надежды, желания болельщиков ... А значит не следует, нельзя плевать с высоты на людей, считающих тебя своим кумиром ... и просто - своим !
Androshin
Androshin
   262 / 1031
сегодня в 08:06
Нечего обманывать болельщиков.
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