Хоссейнпур: «Ибрагимович сжег мосты с „Мальме“ ядерной бомбой»

Вице-президент клуба болельщиков «Мальме» Каве Хоссейнпур объяснил желание фанатов снести статую , после того как последний стал совладельцем «Хаммарбю».

Златан сжег мосты с «Мальме» ядерной бомбой. Фанаты восприняли это очень близко к сердцу.

Он заявлял, что фанаты в Мальме всегда поймут его решение и будут любить его. Это показатель того, что он оторван от жизни. Но это Златан – он может делать все, что захочет.

Он годами заигрывал с нами, заявляя, что может вернуться в «Мальме». Это похоже на школьную любовь, с которой всегда мечтал снова сойтись, только чтобы узнать, что она изменяла тебе и завела детей. Это предательство.