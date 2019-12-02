Роджерс: «По тренеру „Арсенала“ будет кандидатур десять, наверное»

Главный тренер «Лестера» прокомментировал слухи о своем возможном переходе в «Арсенал».

Определенные опции есть в контрактах большинства тренеров. Но они гипотетического характера и касаются абсолютно разных случаев. Сейчас я сосредоточен на «Лестере», потому что я перешел сюда восемь-девять месяцев назад. И всем доволен с тех пор, как приехал сюда.

Слухи не отвлекают меня, я не могу повлиять на подобное. Тренеры теряют работу, им ищут замену - это неотъемлемая часть нашей работы. По тренеру «Арсенала» будет кандидатур десять, наверное.