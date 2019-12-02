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Роджерс: «По тренеру „Арсенала“ будет кандидатур десять, наверное»

сегодня, 13:08

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал слухи о своем возможном переходе в «Арсенал».

Определенные опции есть в контрактах большинства тренеров. Но они гипотетического характера и касаются абсолютно разных случаев. Сейчас я сосредоточен на «Лестере», потому что я перешел сюда восемь-девять месяцев назад. И всем доволен с тех пор, как приехал сюда.

Слухи не отвлекают меня, я не могу повлиять на подобное. Тренеры теряют работу, им ищут замену - это неотъемлемая часть нашей работы. По тренеру «Арсенала» будет кандидатур десять, наверное.

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Все комментарии
Свиносеанс
Свиносеанс
   165 / 1017
сегодня в 15:03
Трудно будет Арсенал поднять на старые позиции.
cska plus
cska plus
   9 / 1017
сегодня в 14:30
Врядли кто захочет в пердивный клуб.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   351 / 1017
сегодня в 14:01
"Лестер" сильнее.
obana777
obana777
   88 / 1017
сегодня в 13:21
Правильно, нечего дергаться. Доволен и хорошо.
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