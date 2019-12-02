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Гарсия: «Испании было бы здорово взять у России реванш на Евро»

сегодня, 08:10

Экс-полузащитник сборной Испании Луис Гарсия заявил, что хотел бы увидеть реванш испанской сборной против сборной России в плей-офф ЧЕ-2020. Напомним, сборная Испании проиграла России в 1/8 финала ЧМ-2018.

Было бы здорово встретиться с Россией в плей-офф и взять реванш. У вас сильная, очень дисциплинированная, тренерская команда. С вами будет непросто, но думаю, мы вынесли урок из прошлого поражения.

Кого могу выделить из сборной России? Мне очень нравится Александр Головин. Это креативный хавбек, с отличным ударом и видением поля. Если он избежит серьезных травм, то сделает хорошую карьеру в Европе

Соперниками России по групповому этапу турнира будут Дания, Бельгия и Финляндия.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   17 / 1031
сегодня в 09:04
А что, есть шансы пересечься?
ДАША Д
ДАША Д
   328 / 1031
сегодня в 09:00
Быть сильнее и проиграть всегда обидно.
mihaluch
mihaluch
   73 / 1031
сегодня в 08:53
До испанцев ещё надо дойти, что практически невозможно.
makerdream
makerdream
   635 / 1031
сегодня в 08:49
знатно протролил
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   254 / 1031
сегодня в 08:34
Сперва надо пройти финов и датчан,не говорю уж о бельгийцах
cska plus
cska plus
   9 / 1031
сегодня в 08:33
Попробуйте.
sihafazatron
sihafazatron
   29 / 1031
сегодня в 08:22
для этого нашим надо из группы выйти, а это уже под вопросом
Zenit_84
Zenit_84
   235 / 1031
сегодня в 08:20
Не надо!
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