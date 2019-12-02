Гарсия: «Испании было бы здорово взять у России реванш на Евро»

Экс-полузащитник сборной Испании Луис Гарсия заявил, что хотел бы увидеть реванш испанской сборной против сборной России в плей-офф ЧЕ-2020. Напомним, сборная Испании проиграла России в 1/8 финала ЧМ-2018.
Было бы здорово встретиться с Россией в плей-офф и взять реванш. У вас сильная, очень дисциплинированная, тренерская команда. С вами будет непросто, но думаю, мы вынесли урок из прошлого поражения.
Кого могу выделить из сборной России? Мне очень нравится Александр Головин. Это креативный хавбек, с отличным ударом и видением поля. Если он избежит серьезных травм, то сделает хорошую карьеру в Европе
Соперниками России по групповому этапу турнира будут Дания, Бельгия и Финляндия.