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Месси: «Мне не нужны индивидуальные призы для борьбы за командные цели»

сегодня, 02:55

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси дал комментарий после того, как стал обладателем шестого «Золотого мяча» в карьере.

Хочу поблагодарить всех журналистов, которые голосовали за меня, а также всех моих товарищей по команде в «Барселоне» и сборной Аргентины, так как благодаря им я так наслаждался футболом в этом году. Вы все являетесь частью этой потрясающей награды.

Десять лет назад я завоевал свой первый «Золотой мяч» в 22 года. Всё, что происходило, было немыслимо. Сегодня я получил свой шестой [«Золотой мяч»], в совершенно другой момент, очень особенный с личной точки зрения, ведь со мной жена, три сына, братья и племянник.

Я по-прежнему хочу продолжать расти и прогрессировать день за днём и наслаждаться футболом, что я делаю с тех пор, как мне исполнился год (или два). Я не нуждаюсь в индивидуальных наградах, чтобы продолжать бороться за командные цели, которые у нас есть. Надеюсь, что ещё долгие годы буду продолжать получать радость от футбола и моих родных.

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ZjzoRe
ZjzoRe
   351 / 1021
сегодня в 03:15
сразу руку пожал Ван Дайку, красава
Wolf77727
Wolf77727
   212 / 1021
сегодня в 03:11
великий!!!
Дабуламанзи Лумумба
Дабуламанзи Лумумба
   989 / 1021
сегодня в 03:00
хорошо сказал, всех поблагодарил, никого не забыл
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