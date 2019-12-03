Месси: «Мне не нужны индивидуальные призы для борьбы за командные цели»

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины дал комментарий после того, как стал обладателем шестого «Золотого мяча» в карьере.

Хочу поблагодарить всех журналистов, которые голосовали за меня, а также всех моих товарищей по команде в «Барселоне» и сборной Аргентины, так как благодаря им я так наслаждался футболом в этом году. Вы все являетесь частью этой потрясающей награды.

Десять лет назад я завоевал свой первый «Золотой мяч» в 22 года. Всё, что происходило, было немыслимо. Сегодня я получил свой шестой [«Золотой мяч»], в совершенно другой момент, очень особенный с личной точки зрения, ведь со мной жена, три сына, братья и племянник.

Я по-прежнему хочу продолжать расти и прогрессировать день за днём и наслаждаться футболом, что я делаю с тех пор, как мне исполнился год (или два). Я не нуждаюсь в индивидуальных наградах, чтобы продолжать бороться за командные цели, которые у нас есть. Надеюсь, что ещё долгие годы буду продолжать получать радость от футбола и моих родных.