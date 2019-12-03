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Мендеш: «Роналду – лучший игрок в истории!»

сегодня, 01:24

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси получил шестой «Золотой мяч» в карьере и обошёл форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду по числу наград, вручаемых лучшему игроку года.

Жорже Мендеш, агент Роналду, на церемонии вручения наград лучшим игрокам прошлого сезона в итальянском футболе решил поддержать своего клиента.

Криштиану – лучший игрок в истории, и вы это знаете!

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Все комментарии
d_fincher
d_fincher
   47 / 1021
сегодня в 03:22
Он и правда лучше. Месси выиграл за счет возраста - на три года моложе, и за счет идеальных условий - один клуб всю жизнь. А вот Рону пришлось пробиваться... и как пробивался! Сколько взял трофеев! Но возраст, возраст...
San Skra
San Skra ответил Шишанутый
   397 / 1021
сегодня в 03:00
Роналду не нужны всякие дешевые цацки чтобы быть великим все и так знают что он великий!! Сколько бы гному не дарили ЗМ, не когда у него не будет трофея со сборной. А что это за лучший игрок такой который для своей страны не может добыть трофей, ну хотя бы жалкий кубок Америки?? Грош цена значит его величию. А Рон величайший игрок в футболе и он доказал это.
Если действительно хочешь, чтобы люди тебя воспринимали всерьез, то думаю, что необходимо как минимум сменить аватарку. Тяжело верить в твою объективность, когда на фото тот за кого ты рвешь свою *опу.
San Skra
San Skra
   397 / 1021
сегодня в 02:54
Согласен с Мендешом, Роналду может быть лучшим игроком в истории, но это не значит, что он лучший игрок каждого сезона. не пойму почему людям так тяжело это принять?!
Wolf77727
Wolf77727
   212 / 1021
сегодня в 02:52
как считаться лучшим игроком:
опозориться в лч против Аякс, ничего не показав
Устроить скандал с тренером
Довести Ювентус до такого состояния, что он даже потерял 1 место
Никак не помогать команде, появляться на поле, только когда назначают пенальти
Не выходить в состав, зная, что все равно ничего не сделаешь
называть себя великим, не забивая много матчей с игры, всяким СПАЛАМ и Сассоулам с Лечче
Шишанутый
Шишанутый
   34 / 1021
сегодня в 02:48
Роналду не нужны всякие дешевые цацки чтобы быть великим все и так знают что он великий!! Сколько бы гному не дарили ЗМ, не когда у него не будет трофея со сборной. А что это за лучший игрок такой который для своей страны не может добыть трофей, ну хотя бы жалкий кубок Америки?? Грош цена значит его величию. А Рон величайший игрок в футболе и он доказал это.
eleven LC
eleven LC
   84 / 1021
сегодня в 02:26
Ни Роналду и ни Месси не лучшие в истории
Лучший в истории футбола не будет определён единогласно никогда!
Для меня и миллионов почитателей это Зидан,для других Пеле,для кого то Марадона или Месси,безусловно и с Мендешем кто то согласен и он назовёт лучшим Роналду!
Физручини
Физручини
   538 / 1021
сегодня в 02:19
Предлагаю таким как Мендеш какую-то премию давать типа "лизоблюд года" или вроде того. Месси роналду роналду месси роналду месси месси роналду, когда эти двое уже закончат карьеру, как это задолбало. У одного крутая левая, второй прекрасный атлет, вот и все. Роналдиньо был на голову талантливее и того и другого
shlifen
shlifen
   313 / 1021
сегодня в 02:07
Простите но лично я этого не знаю... Понятно что Мендеш "на свою мельницу льёт", но блин нельзя же такое нести... Великий футболист Роналду? Безусловно. Лучший ли он в этом году или вообще в истории? - нет... =((
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 1021
сегодня в 02:00
Если Жоржик вслух скажет правду , то будет тут же уволен!!! Вот и приходиться привирать, чтоб доход не потерять!!!
alexgurzan
alexgurzan ответил Asper
   37 / 1021
сегодня в 01:59
Или он фактически играл напа и считается как нап?
Позиция игрока для расчета берется не из его профиля, а из матча. Т.е. если защитник сыграл на позиции полузащитника, то начисление пройдет, как за полузащитника.
В данном случае, Наинголлан играл, как нап.
Asper
Asper ответил alexgurzan
   609 / 1021
сегодня в 01:55
Или он фактически играл напа и считается как нап?
Asper
Asper ответил alexgurzan
   609 / 1021
сегодня в 01:54
Он же полузащитник
alexgurzan
alexgurzan ответил Asper
   37 / 1021
сегодня в 01:52
Доброй ночи. Есть вопрос по очкам. Мне за Наинголлана в игре с Сампдорией начислили 18 очков. Я так понял это гол пас *2 за капитана. А за участие 2? Кстати они тоже удваиваются или нет?
Доброй ночи.
Каждая голевая передача = 3
Каждый забитый гол (нап) = 4
Сыграно 60 минут и более = 2
(3+4+2) х2(за капитана) = 18
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   353 / 1021
сегодня в 01:45
Да не лучший Рон,не лучший....
Tostao
Tostao
   133 / 1021
сегодня в 01:37
"...и вы это знаете!".
Не обобщайте! Нет ничего страшнее обобщений и исторических аналогий.
LOUIS-1987
LOUIS-1987
   299 / 1021
сегодня в 01:35
Ахаха какой лучший)))) держите меня семеро а то со смеху упаду))) лучший нарцисс, но не лучший игрок))))))
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   73 / 1021
сегодня в 01:26
Ну это правильно)
Ждём теперь его мамашу, которая обвинит во всех бедах Сицилийскую мафию)
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