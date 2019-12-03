Мендеш: «Роналду – лучший игрок в истории!»

сегодня, 01:24

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины получил шестой «Золотой мяч» в карьере и обошёл форварда «Ювентуса» и сборной Португалии по числу наград, вручаемых лучшему игроку года.

Жорже Мендеш, агент Роналду, на церемонии вручения наград лучшим игрокам прошлого сезона в итальянском футболе решил поддержать своего клиента.