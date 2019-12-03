Мендеш: «Роналду – лучший игрок в истории!»

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси получил шестой «Золотой мяч» в карьере и обошёл форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду по числу наград, вручаемых лучшему игроку года.
Жорже Мендеш, агент Роналду, на церемонии вручения наград лучшим игрокам прошлого сезона в итальянском футболе решил поддержать своего клиента.
Криштиану – лучший игрок в истории, и вы это знаете!
опозориться в лч против Аякс, ничего не показав
Устроить скандал с тренером
Довести Ювентус до такого состояния, что он даже потерял 1 место
Никак не помогать команде, появляться на поле, только когда назначают пенальти
Не выходить в состав, зная, что все равно ничего не сделаешь
называть себя великим, не забивая много матчей с игры, всяким СПАЛАМ и Сассоулам с Лечче
опозориться в лч против Аякс, ничего не показав
Устроить скандал с тренером
Довести Ювентус до такого состояния, что он даже потерял 1 место
Никак не помогать команде, появляться на поле, только когда назначают пенальти
Не выходить в состав, зная, что все равно ничего не сделаешь
называть себя великим, не забивая много матчей с игры, всяким СПАЛАМ и Сассоулам с Лечче
Лучший в истории футбола не будет определён единогласно никогда!
Для меня и миллионов почитателей это Зидан,для других Пеле,для кого то Марадона или Месси,безусловно и с Мендешем кто то согласен и он назовёт лучшим Роналду!
Лучший в истории футбола не будет определён единогласно никогда!
Для меня и миллионов почитателей это Зидан,для других Пеле,для кого то Марадона или Месси,безусловно и с Мендешем кто то согласен и он назовёт лучшим Роналду!
В данном случае, Наинголлан играл, как нап.
В данном случае, Наинголлан играл, как нап.
Каждая голевая передача = 3
Каждый забитый гол (нап) = 4
Сыграно 60 минут и более = 2
(3+4+2) х2(за капитана) = 18
Каждая голевая передача = 3
Каждый забитый гол (нап) = 4
Сыграно 60 минут и более = 2
(3+4+2) х2(за капитана) = 18
Не обобщайте! Нет ничего страшнее обобщений и исторических аналогий.
Не обобщайте! Нет ничего страшнее обобщений и исторических аналогий.
Ждём теперь его мамашу, которая обвинит во всех бедах Сицилийскую мафию)
Ждём теперь его мамашу, которая обвинит во всех бедах Сицилийскую мафию)