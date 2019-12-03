Паратичи: «Роналду заслуживал получить „Золотой мяч“»

Фабио Паратичи не согласен с выбором лучшего футболиста года. По его мнению, обладателем «Золотого мяча» должен был стать форвард туринского клуба .

Криштиану Роналду переживает трудные времена.

Ну, я этого не наблюдаю. Мы должны быть благодарны ему за то, что он всегда в обойме, даже когда находится не в оптимальных кондициях.

Что думаете о третьем месте Роналду по итогам «Золотого мяча»?

Мы всегда говорили, что он заслуживает победы. А рейтинги в этих номинациях всегда сомнительны.