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Паратичи: «Роналду заслуживал получить „Золотой мяч“»

сегодня, 01:51

Фабио Паратичи не согласен с выбором лучшего футболиста года. По его мнению, обладателем «Золотого мяча» должен был стать форвард туринского клуба Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду переживает трудные времена.

Ну, я этого не наблюдаю. Мы должны быть благодарны ему за то, что он всегда в обойме, даже когда находится не в оптимальных кондициях. 

Что думаете о третьем месте Роналду по итогам «Золотого мяча»?

Мы всегда говорили, что он заслуживает победы. А рейтинги в этих номинациях всегда сомнительны.

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San Skra
San Skra ответил Wolf77727
   397 / 1021
сегодня в 03:17
А толку от него, что к примеру в Южной Америке нет такого мусорного турнира!
В Южной Америке много чего нет, но как это может влиять на ценность турнира в Европе?! Может, кстати они хотят сделать, что-то подобное, но у них может не хватить средств на осуществление этого, может быть загружен календарь и т.п. Почему внедрение чего-то нового сразу воспринимать как ущербное и мусорное?! По составу команд Лига Наций не хуже ЧЕ, а борьба в группе А даст фору любой группе ЧМ.
San Skra
San Skra ответил Шишанутый
   397 / 1021
сегодня в 02:52
Лайфхак, как получить Золотой мяч: - С треском провалиться в Лиге Чемпионов, безвольно слившись из турнира с разгромным счетом. - Опозориться в кубке Испании, проиграв команде заметно уступающей в классе. - В очередной раз проиграть Копа Америка со сборной, забив на турнире всего 1 гол, да и тот с пенальти. - Устроить скандал, обвинить всех в коррупции, оправдывая этим свою бездарную игру и получить дисквалификацию. - Симулировать травму, затягивая восстановление так, чтобы врачам пришлось тебя оправдывать. - Проиграть все ключевые матчи сезона против ТОП-клубов и сборных, а набивать бесполезную статистику на аутсайдерах. - Выиграть всего один трофей за год, да и тот без конкуренции, с заметным отрывом. ПРОФИТ! Вы счастливый обладатель "Золотого мяча". ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Все верно, только ты почему-то приводишь достижения клуба, а это номинация за индивидуальные достижения.
Условно говоря, если игрок Осасуны забьет более 50 мячей за сезон - уверен он тоже был бы в тройке, вне зависимости от того чего добился его клуб по окончанию сезона.
Wolf77727
Wolf77727 ответил San Skra
   212 / 1021
сегодня в 02:49
Что значит: "Это пока не турнир"?! Хочешь сказать, на ЧМ команды выкладываются на 100%, на ЧЕ на 85%, а на Лигу Наций - 50%?! Что в твоем понимании "турнир"?! Вот интересно - первым обладателям кубка мира, тоже говорили: "Это пока не турнир, особо не радуйтесь"?!
А толку от него, что к примеру в Южной Америке нет такого мусорного турнира!
San Skra
San Skra ответил Roman Borovikov
   397 / 1021
сегодня в 02:44
Основываясь на чем, можно сделать вывод, что Рон больше заслуживает этой награды, ну хоть один критерий за год где он был лучше Месси(лига наций это пока не турнир) кто нибудь из его фанатов приведёт??? Юве и без него одной левой берёт скудетто, в лч проходили без него дальше,+кубок страны регулярно брали. Черт возьми, он даже бомбардирскую гонку в серииА не выиграл, отстав от 36летнего предпенсионера))
Что значит: "Это пока не турнир"?! Хочешь сказать, на ЧМ команды выкладываются на 100%, на ЧЕ на 85%, а на Лигу Наций - 50%?! Что в твоем понимании "турнир"?!
Вот интересно - первым обладателям кубка мира, тоже говорили: "Это пока не турнир, особо не радуйтесь"?!
Шишанутый
Шишанутый
   34 / 1021
сегодня в 02:41
Лайфхак, как получить Золотой мяч:
- С треском провалиться в Лиге Чемпионов, безвольно слившись из турнира с разгромным счетом.
- Опозориться в кубке Испании, проиграв команде заметно уступающей в классе.
- В очередной раз проиграть Копа Америка со сборной, забив на турнире всего 1 гол, да и тот с пенальти.
- Устроить скандал, обвинить всех в коррупции, оправдывая этим свою бездарную игру и получить дисквалификацию.
- Симулировать травму, затягивая восстановление так, чтобы врачам пришлось тебя оправдывать.
- Проиграть все ключевые матчи сезона против ТОП-клубов и сборных, а набивать бесполезную статистику на аутсайдерах.
- Выиграть всего один трофей за год, да и тот без конкуренции, с заметным отрывом.
ПРОФИТ! Вы счастливый обладатель "Золотого мяча". ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
mangoх12
mangoх12
   29 / 1021
сегодня в 02:23
Жалкие потуги вспомнить о сбитом летчике
Физручини
Физручини
   538 / 1021
сегодня в 02:20
Каждый год это нытье, какие-то бабские сопли
shlifen
shlifen
   313 / 1021
сегодня в 02:11
Паратичи явно что-то не то ляпнул... В прошедшем году Роналду точно не претендовал на ЗМ... В этом сезоне Роналду уже кажется теряет скорость и вообще пока что "очень-не-очень"... =(
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   353 / 1021
сегодня в 02:05
Он не наблюдает трудных времён у Роналду???Он слепой что-ли?Сколько полезных действий от Рона за последние 10-15 матчей за Юве?
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   43 / 1021
сегодня в 02:03
Основываясь на чем, можно сделать вывод, что Рон больше заслуживает этой награды, ну хоть один критерий за год где он был лучше Месси(лига наций это пока не турнир) кто нибудь из его фанатов приведёт??? Юве и без него одной левой берёт скудетто, в лч проходили без него дальше,+кубок страны регулярно брали. Черт возьми, он даже бомбардирскую гонку в серииА не выиграл, отстав от 36летнего предпенсионера))
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   143 / 1021
сегодня в 02:03
Паратичи не смотрел футбол в этом году,раз он такое ляпнул. При всем уважении к Роналду,этот год явно не его
Никита Илларионов
Никита Илларионов ответил fanliverpoolfan 2
   983 / 1021
сегодня в 01:57
Да уж лучше месси чем гейналду
Кто такой Фабио Паратичи? нормальный человек такого не скажет, как он
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   24 / 1021
сегодня в 01:52
Да уж лучше месси чем гейналду
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