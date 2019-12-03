Паратичи: «Роналду заслуживал получить „Золотой мяч“»

Фабио Паратичи не согласен с выбором лучшего футболиста года. По его мнению, обладателем «Золотого мяча» должен был стать форвард туринского клуба Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду переживает трудные времена.
Ну, я этого не наблюдаю. Мы должны быть благодарны ему за то, что он всегда в обойме, даже когда находится не в оптимальных кондициях.
Что думаете о третьем месте Роналду по итогам «Золотого мяча»?
Мы всегда говорили, что он заслуживает победы. А рейтинги в этих номинациях всегда сомнительны.
Условно говоря, если игрок Осасуны забьет более 50 мячей за сезон - уверен он тоже был бы в тройке, вне зависимости от того чего добился его клуб по окончанию сезона.
Условно говоря, если игрок Осасуны забьет более 50 мячей за сезон - уверен он тоже был бы в тройке, вне зависимости от того чего добился его клуб по окончанию сезона.
Вот интересно - первым обладателям кубка мира, тоже говорили: "Это пока не турнир, особо не радуйтесь"?!
Вот интересно - первым обладателям кубка мира, тоже говорили: "Это пока не турнир, особо не радуйтесь"?!
- С треском провалиться в Лиге Чемпионов, безвольно слившись из турнира с разгромным счетом.
- Опозориться в кубке Испании, проиграв команде заметно уступающей в классе.
- В очередной раз проиграть Копа Америка со сборной, забив на турнире всего 1 гол, да и тот с пенальти.
- Устроить скандал, обвинить всех в коррупции, оправдывая этим свою бездарную игру и получить дисквалификацию.
- Симулировать травму, затягивая восстановление так, чтобы врачам пришлось тебя оправдывать.
- Проиграть все ключевые матчи сезона против ТОП-клубов и сборных, а набивать бесполезную статистику на аутсайдерах.
- Выиграть всего один трофей за год, да и тот без конкуренции, с заметным отрывом.
ПРОФИТ! Вы счастливый обладатель "Золотого мяча". ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
- С треском провалиться в Лиге Чемпионов, безвольно слившись из турнира с разгромным счетом.
- Опозориться в кубке Испании, проиграв команде заметно уступающей в классе.
- В очередной раз проиграть Копа Америка со сборной, забив на турнире всего 1 гол, да и тот с пенальти.
- Устроить скандал, обвинить всех в коррупции, оправдывая этим свою бездарную игру и получить дисквалификацию.
- Симулировать травму, затягивая восстановление так, чтобы врачам пришлось тебя оправдывать.
- Проиграть все ключевые матчи сезона против ТОП-клубов и сборных, а набивать бесполезную статистику на аутсайдерах.
- Выиграть всего один трофей за год, да и тот без конкуренции, с заметным отрывом.
ПРОФИТ! Вы счастливый обладатель "Золотого мяча". ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!