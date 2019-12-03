Часы с обратным отсчетом дней до старта Евро-2020 открыли в Петербурге

Часы с обратным отсчетом дней до старта Евро-2020, матчи которого пройдут в Санкт-Петербурге, открыли в городе на улице Большой Морской рядом с Дворцовой площадью.
В церемонии запуска приняли участие форвард петербургского «Зенита» капитан сборной России Артем Дзюба, бывшие игроки сборной и «Зенита» Александр Кержаков и Вячеслав Малафеев, а также талисман предстоящего чемпионата «Скиллзи».
Часы показывают, что до начала чемпионата остался 191 день.
Сегодня в Санкт-Петербурге также открылся центр выдачи паспортов болельщика.