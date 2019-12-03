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Часы с обратным отсчетом дней до старта Евро-2020 открыли в Петербурге

сегодня, 15:00

Часы с обратным отсчетом дней до старта Евро-2020, матчи которого пройдут в Санкт-Петербурге, открыли в городе на улице Большой Морской рядом с Дворцовой площадью.

В церемонии запуска приняли участие форвард петербургского «Зенита» капитан сборной России Артем Дзюба, бывшие игроки сборной и «Зенита» Александр Кержаков и Вячеслав Малафеев, а также талисман предстоящего чемпионата «Скиллзи».

Часы показывают, что до начала чемпионата остался 191 день.

Сегодня в Санкт-Петербурге также открылся центр выдачи паспортов болельщика.

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Все комментарии
sn_spb
sn_spb ответил sihafazatron
   104 / 1027
сегодня в 15:13
сколько лярдов на это выделили?))
    sihafazatron
    sihafazatron
       22 / 1027
    сегодня в 15:03
    сколько лярдов на это выделили?))
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