Часы с обратным отсчетом дней до старта Евро-2020 открыли в Петербурге

сегодня, 15:00

Часы с обратным отсчетом дней до старта Евро-2020, матчи которого пройдут в Санкт-Петербурге, открыли в городе на улице Большой Морской рядом с Дворцовой площадью.

В церемонии запуска приняли участие форвард петербургского «Зенита» капитан сборной России Артем Дзюба, бывшие игроки сборной и «Зенита» Александр Кержаков и Вячеслав Малафеев, а также талисман предстоящего чемпионата «Скиллзи».

Часы показывают, что до начала чемпионата остался 191 день.

Сегодня в Санкт-Петербурге также открылся центр выдачи паспортов болельщика.