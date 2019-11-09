Футболисты «Ротора» поздравили композитора Пахмутову, исполнив её песню

Футболисты «Ротора» поздравили известного композитора Александру Пахмутову с 90-летием, исполнив её песню. Защитник «Ротора» Антон Пискунов начал со вступительной речи:

Уважаемая Александра Николаевна! В этом году „Ротор“, как и вы, отмечает 90-летний юбилей, и поэтому нам вдвойне приятней поздравить Вас. Вы — почётный житель Волгограда и болельщик „Ротора“, и мы это очень ценим. Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и бессмертия Вашим песням, которые все так любят и знают.