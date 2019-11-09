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Футболисты «Ротора» поздравили композитора Пахмутову, исполнив её песню

вчера, 12:27

Футболисты «Ротора» поздравили известного композитора Александру Пахмутову с 90-летием, исполнив её песню. Защитник «Ротора» Антон Пискунов начал со вступительной речи:

Уважаемая Александра Николаевна! В этом году „Ротор“, как и вы, отмечает 90-летний юбилей, и поэтому нам вдвойне приятней поздравить Вас. Вы — почётный житель Волгограда и болельщик „Ротора“, и мы это очень ценим. Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и бессмертия Вашим песням, которые все так любят и знают.


В первенстве ФНЛ «Ротор» идет на третьем месте в таблице. В прошлом матче волгоградцы обыграли «Енисей».

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Все комментарии
Vadik
Vadik
   274 / 939
вчера в 18:32
Молодцы, парни!!! Вот это точно - один город - одна команда!!!! Мы все гордимся нашей замечательной землячкой!!!!! Здоровья Александре Пахмутовой!!!! Спасибо Вам, что вы у нас есть!!!!
galem72
galem72
   193 / 939
вчера в 17:17
Легендарный творческий дуэт — Александра Пахмутова и Николай Добронравов — люди, которыми гордишься!
EAGinLE
EAGinLE
   116 / 939
вчера в 13:41
Молодцы .
cska plus
cska plus
   12 / 939
вчера в 13:04
Помним песни детсва, с днём рождения!
BBK33
BBK33
   836 / 939
вчера в 12:47
Не исправляйте заголовок
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   15 / 939
вчера в 12:28
Исправьте заголовок
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