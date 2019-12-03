Юношеская сборная России сыграла вничью с Мексикой

вчера, 23:44

Юношеская сборная России (игроки 2004 г.р.) под руководством Ивана Шабарова провела второй матч на международном турнире в Испании против команды Мексики.

Россия - Мексика 0:0

Россия: Цветков, Чистяков, Гуца, Першин, Стефанишин (Васильев 41), Зорин (Зазвонкин 41), Пяткин, Кусков (Гайнов 41), Марьянов, Грибакин (Нажмов 77), Моторин (Обрывков 54).

Мексика: Рамирес, Урибе (Хуарес 65), Авалос, Лара, Эрнандес, Рамирес, Каррарон, Карранца, Мартинез, Алькосер, Леоре.

Ранее стали известны соперники юношеской сборной России в Элитном раунде Евро-2020.