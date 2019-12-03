ГлавнаяНовости

Юношеская сборная России сыграла вничью с Мексикой

вчера, 23:44

Юношеская сборная России (игроки 2004 г.р.) под руководством Ивана Шабарова провела второй матч на международном турнире в Испании против команды Мексики.

Россия - Мексика 0:0

Россия: Цветков, Чистяков, Гуца, Першин, Стефанишин (Васильев 41), Зорин (Зазвонкин 41), Пяткин, Кусков (Гайнов 41), Марьянов, Грибакин (Нажмов 77), Моторин (Обрывков 54).

Мексика: Рамирес, Урибе (Хуарес 65), Авалос, Лара, Эрнандес, Рамирес, Каррарон, Карранца, Мартинез, Алькосер, Леоре.

Ранее стали известны соперники юношеской сборной России в Элитном раунде Евро-2020.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Бордо» отправил шесть мячей в ворота «Нима»
Вчера, 23:17 ВидеоКомментарии2
«Марсель» уверенно обыграл «Анже» на выезде
Вчера, 22:59 Комментарии2
«Бавария» проиграла, Дортмунд - выиграл. Итоги 13-го тура Бундеслиги
Вчера, 00:57 Комментарии1
«Интер» обогнал «Ювентус». Итоги 14-го тура Серии А
Вчера, 00:49 Комментарии5
«Кальяри» и «Сампдория» забили семь голов на двоих
Вчера, 00:48 Комментарии4
«Краснодар» не смог вскрыть ворота «Тамбова»
02 декабря Комментарии39
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Свиносеанс
Свиносеанс
   122 / 1020
сегодня в 00:11
Не проиграли и то хорошо.
beefs
beefs
   132 / 1020
сегодня в 00:09
Молодёжь, держитесь....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100