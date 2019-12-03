«Бавария» проиграла, Дортмунд - выиграл. Итоги 13-го тура Бундеслиги

Завершились матчи 13-го тура чемпионата Германии.
«Бавария» - «Байер» 1:2
Голы: Мюллер 34 - Бэйли 10, Бэйли 35
«Шальке-04» - «Унион» 2:1
Голы: Раман 23, Сердар 87 - Ингвартсен 36 (пенальти)
«Падерборн» - «РБ Лейпциг» 2:3
Голы: Мамба 62, Гьясула 73 - Шик 3, Забитцер 4, Вернер 26
«Герта» - «Боруссия» Д 1:2
Голы: Дарида 34 - Санчо 15, Азар 17
«Боруссия» - «Фрайбург» 4:2
Голы: Тюрам 3, Эмболо 46, Херрманн 51, Эмболо 71 - Шмид 6, Хелер 58
«Вольфсбург» - «Вердер» 2:3
Голы: Вегхорст 36, Виллиам 73 - Рашица 13 (пенальти), Биттенкурт 39, Рашица 83
«Майнц» - «Айнтрахт» 2:1
Голы: Онисиво 50, Салаи 69 - Хинтереггер 33
«Кельн» - «Аугсбург» 1:1
Голы: Кордоба 86 - Нидерлехнер 43
«Хоффенхайм» - «Фортуна» 1:1
Голы: Крамарич 6 - Хеннингс 87