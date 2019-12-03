ГлавнаяНовости

«Бавария» проиграла, Дортмунд - выиграл. Итоги 13-го тура Бундеслиги

сегодня, 00:57

Завершились матчи 13-го тура чемпионата Германии.

«Бавария» - «Байер» 1:2
Голы: Мюллер 34 - Бэйли 10, Бэйли 35

«Шальке-04» - «Унион» 2:1
Голы: Раман 23, Сердар 87 - Ингвартсен 36 (пенальти)

«Падерборн» - «РБ Лейпциг» 2:3
Голы: Мамба 62, Гьясула 73 - Шик 3, Забитцер 4, Вернер 26

«Герта» - «Боруссия» Д 1:2
Голы: Дарида 34 - Санчо 15, Азар 17

«Боруссия» - «Фрайбург» 4:2
Голы: Тюрам 3, Эмболо 46, Херрманн 51, Эмболо 71 - Шмид 6, Хелер 58

«Вольфсбург» - «Вердер» 2:3
Голы: Вегхорст 36, Виллиам 73 - Рашица 13 (пенальти), Биттенкурт 39, Рашица 83

«Майнц» - «Айнтрахт» 2:1
Голы: Онисиво 50, Салаи 69 - Хинтереггер 33

«Кельн» - «Аугсбург» 1:1
Голы: Кордоба 86 - Нидерлехнер 43

«Хоффенхайм» - «Фортуна» 1:1
Голы: Крамарич 6 - Хеннингс 87

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Интер» обогнал «Ювентус». Итоги 14-го тура Серии А
Сегодня, 00:49 Комментарии4
«Кальяри» и «Сампдория» забили семь голов на двоих
Сегодня, 00:48 Комментарии0
«Краснодар» не смог вскрыть ворота «Тамбова»
Вчера, 21:25 Комментарии36
ЦСКА дома проиграл «Арсеналу»
Вчера, 21:23 Комментарии172
«Барселона» и «Реал» одержали победы. Итоги 15-го тура Ла Лиги
Вчера, 00:55 Комментарии6
«Барселона» вырвала победу у «Атлетико»
Вчера, 00:52 ВидеоКомментарии249
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100