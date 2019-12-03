«Интер» обогнал «Ювентус». Итоги 14-го тура Серии А

Завершились матчи 14-го тура чемпионата Италии.
«Ювентус» - «Сассуоло» 2:2
Голы: Бонуччи 20, Криштиану Роналду 67 (пенальти) - Бога 23, Капуто 47
«Верона» - «Рома» 1:3
Голы: Фараони 21 - Клюйверт 17, Перотти 45 (пенальти), Мхитарян 90+2
«Наполи» - «Болонья» 1:2
Голы: Льоренте 41 - Ольсен 58, Сансоне 80
«Интер»- СПАЛ 2:1
Голы: Мартинес 16, Мартинес 41 - Валоти 50
«Лацио» - «Удинезе» 3:0
Голы: Иммобиле 9, Иммобиле 36 (пенальти), Альберто 45+1 (пенальти)
«Парма»- «Милан» 0:1
Гол: Эрнандес 88
«Фиорентина» - «Лечче» 0:1
Гол: Ла Мантиа 49
«Дженоа» - «Торино» 0:1
Гол: Бремер 77
«Брешиа» - «Аталанта» 0:3
Голы: Пашалич 26, Пашалич 61, Иличич 90+2
«Кальяри» - «Сампдория» 4:3 (0:1)
Голы: Наингголан 69, Жоао Педро 75, Жоао Педро 76, Черри 90+6 - Квальярелла 38 (пенальти), Рамирес 52, Квальярелла 70