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«Интер» обогнал «Ювентус». Итоги 14-го тура Серии А

сегодня, 00:49

Завершились матчи 14-го тура чемпионата Италии.

«Ювентус» - «Сассуоло» 2:2
Голы: Бонуччи 20, Криштиану Роналду 67 (пенальти) - Бога 23, Капуто 47

«Верона» - «Рома» 1:3
Голы: Фараони 21 - Клюйверт 17Перотти 45 (пенальти)Мхитарян 90+2

«Наполи» - «Болонья» 1:2
Голы: Льоренте 41 - Ольсен 58, Сансоне 80

«Интер»- СПАЛ 2:1
Голы: Мартинес 16, Мартинес 41 - Валоти 50

«Лацио» - «Удинезе» 3:0
Голы: Иммобиле 9Иммобиле 36 (пенальти)Альберто 45+1 (пенальти)

«Парма»- «Милан» 0:1
Гол: Эрнандес 88

«Фиорентина» - «Лечче» 0:1
Гол: Ла Мантиа 49

«Дженоа» - «Торино» 0:1
Гол: Бремер 77

«Брешиа» - «Аталанта» 0:3
Голы: Пашалич 26, Пашалич 61, Иличич 90+2

«Кальяри» - «Сампдория» 4:3 (0:1)
Голы: Наингголан 69, Жоао Педро 75, Жоао Педро 76, Черри 90+6 - Квальярелла 38 (пенальти), Рамирес 52, Квальярелла 70

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   29 / 1026
сегодня в 01:24
кабинет сдулся , скоро и Сассуоло их обгонит
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   418 / 1026
сегодня в 01:19
Ювегтус притормозил.
Никита Илларионов
Никита Илларионов ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 01:15
Не интор, а ирати.Жизнь это снова подправит)
Прощёлкали Конте. Конте первое место займёт с Интером
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   4 / 1026
сегодня в 00:55
Не интор, а ирати.Жизнь это снова подправит)
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