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«Бордо» отправил шесть мячей в ворота «Нима»

вчера, 23:17
БордоЛоготип футбольный клуб Бордо6 : 0Логотип футбольный клуб НимНимМатч завершен

«Бордо» одержал победу над «Нимом» в матче 16-го тура чемпионата Англии.

«Бордо» (26) располагается на третьем месте, «Ним» (12) - предпоследний.

Бордо, стадион Стад Бордо-Атлантик

«Бордо» - «Ним» 6:0 (2:0)
Голы: Майя 24, Майя 37, Майя 53, Де Превиль 58, Отавио 77, Отавио 87

«Бордо»: Костиль, Йованович, Косьельни, Пабло Кастро, Жонатан Кафу, Аит Беннассер, Отавио, Сабали (Кватенг 80), Де Превиль (Калу 66), Адли, Майя (Башич 75)
Главный тренер: Соуза Паулу.

«Ним»: Бернардони, Алакуш (Пакьес 67), Бриансон, Мартинес, Мигель, Фомба, Ду (Вальс 67), Сарр, Ферхат, Дульевич, Рипар (Буадес 78)
Главный тренер: Блакар Бернар.

Предупреждения: Алакуш 44, Йованович 64

В прошлом туре «Бордо» сыграл вничью с «Реймсом».

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Все комментарии
obana777
obana777
   90 / 1020
вчера в 23:48
Нашли сенсацию. Ним в глухом подвале, а Бордо в тройке.
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 1020
вчера в 23:28
Да ужжжж!?! Порезвились ребятки на славу !!!
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