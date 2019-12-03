«Бордо» отправил шесть мячей в ворота «Нима»

«Бордо» одержал победу над «Нимом» в матче 16-го тура чемпионата Англии.
«Бордо» (26) располагается на третьем месте, «Ним» (12) - предпоследний.
Бордо, стадион Стад Бордо-Атлантик
«Бордо» - «Ним» 6:0 (2:0)
Голы: Майя 24, Майя 37, Майя 53, Де Превиль 58, Отавио 77, Отавио 87
«Бордо»: Костиль, Йованович, Косьельни, Пабло Кастро, Жонатан Кафу, Аит Беннассер, Отавио, Сабали (Кватенг 80), Де Превиль (Калу 66), Адли, Майя (Башич 75)
Главный тренер: Соуза Паулу.
«Ним»: Бернардони, Алакуш (Пакьес 67), Бриансон, Мартинес, Мигель, Фомба, Ду (Вальс 67), Сарр, Ферхат, Дульевич, Рипар (Буадес 78)
Главный тренер: Блакар Бернар.
Предупреждения: Алакуш 44, Йованович 64
В прошлом туре «Бордо» сыграл вничью с «Реймсом».