«Краснодар» не смог вскрыть ворота «Тамбова»

«Краснодар» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче 18-го тура РПЛ. «Быки» (34 очка) занимают третье место в турнирной таблице, «волки» (18 баллов) - предпоследние.
Краснодар, стадион Стадион ФК «Краснодар»
«Краснодар» - «Тамбов» 0:0
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Спайич, Фьолусон, Рамирес, Газинский, Вильена (Олссон 70), Ари, Сулейманов (Скопинцев 61), Вандерсон, Берг (Игнатьев 82)
Главный тренер: Матвеев Сергей.
«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Осипенко, Таказов, Рыбин, Килин (Чуперка 58), Тетрашвили, Карасев, Костюков (Аппаев 74), Мелкадзе (Чернышов 88), Обухов
Главный тренер: Первушин Сергей.
Предупреждения: Сулейманов 12, Мелкадзе 33, Спайич 90+5.
Судья: Лапочкин Сергей.
Ранее «Зенит» обыграл «Спартак» в меньшинстве.
Просто договориться не смогли) у нас же все по чесноку))
Просто договориться не смогли) у нас же все по чесноку))
АПсолютно во всех!
АПсолютно во всех!
С такими преследователями, Зенит в полноги до чемпионства доковыляет...
С такими преследователями, Зенит в полноги до чемпионства доковыляет...
Гыгыгггыггыгы
Гыгыгггыггыгы
Фёдор Павлович Решетников
Фёдор Павлович Решетников