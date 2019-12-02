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«Краснодар» не смог вскрыть ворота «Тамбова»

сегодня, 21:25
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«Краснодар» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче 18-го тура РПЛ. «Быки» (34 очка) занимают третье место в турнирной таблице, «волки» (18 баллов) - предпоследние.

Краснодар, стадион Стадион ФК «Краснодар»

«Краснодар» - «Тамбов» 0:0

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Спайич, Фьолусон, Рамирес, Газинский, Вильена (Олссон 70), Ари, Сулейманов (Скопинцев 61), Вандерсон, Берг (Игнатьев 82)
Главный тренер: Матвеев Сергей.

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Осипенко, Таказов, Рыбин, Килин (Чуперка 58), Тетрашвили, Карасев, Костюков (Аппаев 74), Мелкадзе (Чернышов 88), Обухов
Главный тренер: Первушин Сергей.

Предупреждения: Сулейманов 12, Мелкадзе 33, Спайич 90+5.

Судья: Лапочкин Сергей.

Ранее «Зенит» обыграл «Спартак» в меньшинстве.

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Все комментарии
minai
minai ответил Гавроша
   351 / 1014
сегодня в 22:52
Помогите отгадать загадку, я никак не могу догадаться: Не коровы, а бодаются. Кто это такие?
Алени ?
Гавроша
Гавроша
   41 / 1014
сегодня в 22:49
Помогите отгадать загадку, я никак не могу догадаться: Не коровы, а бодаются. Кто это такие?
Алексей1980
Алексей1980 ответил cska plus
   530 / 1014
сегодня в 22:35
    Алексей1980
    Алексей1980
       530 / 1014
    сегодня в 22:33
    И волки сыты и бычки целы.
    beefs
    beefs
       169 / 1014
    сегодня в 22:32
    Да, Сергей Николаевич, за что ты платишь им зарплату?
    Свиносеанс
    Свиносеанс
       144 / 1014
    сегодня в 22:16
    К этому все и шло.
    africatranzit
    africatranzit
    сегодня в 22:12
    Уровень РПЛ ниже марианской впадины в Тихом океане. Клубы верхней пятёрки не могут взломать Тамбов и Арсенал...Куда катится российский футбол?

    Просто договориться не смогли) у нас же все по чесноку))
    Лакшери
    Лакшери
       317 / 1014
    сегодня в 22:11
      Лакшери
      Лакшери ответил ФК РOСТОВ
         317 / 1014
      сегодня в 22:10
        feris1
        feris1
           106 / 1014
        сегодня в 21:58
        Хороший счёт для Зенита!
        berda2003
        berda2003
           528 / 1014
        сегодня в 21:57
        откуда вообще погоняло: "быки"? обыкновенные телята.
        leopit
        leopit
           121 / 1014
        сегодня в 21:51
        Зенит-чемпион!Спартак-ФНЛ...и ещё ниже!
        дум
        дум
        сегодня в 21:50
        Матвеев = Мусаев где удары из-за штрафной где ваша подсказка вы же тренера гнать надо вас в щею а вам такие бабки платят я думаю - денбги на ветер. Моему возмущению нет предела - 8!
        alex074
        alex074
           133 / 1014
        сегодня в 21:49
        Уровень РПЛ ниже марианской впадины в Тихом океане. Клубы верхней пятёрки не могут взломать Тамбов и Арсенал...Куда катится российский футбол?
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
           20 / 1014
        сегодня в 21:42
        Всё идет к логической развязке - Зенит - чемпион. Он реально сильнее во всех показателях!
        АПсолютно во всех!
        vitalik dobroy
        vitalik dobroy
           350 / 1014
        сегодня в 21:42
        Ну не всем судьишки спешат на помощь!
        112910415
        112910415
           37 / 1014
        сегодня в 21:42
        ну что за ерунда ?
        nubom
        nubom
           110 / 1014
        сегодня в 21:39
        Лихой питерский "вираж" и все преследователи в кювете!
        particular
        particular
           11 / 1014
        сегодня в 21:37
        У ЦСКА штопора нет, у Краснодара вскрывашка затупилась...
        С такими преследователями, Зенит в полноги до чемпионства доковыляет...
        Сп62
        Сп62
           307 / 1014
        сегодня в 21:36
        Краснодарцам пора переходить в лёгкую атлетику. Призы обеспечены.
        Литейный 4
        Литейный 4
           3 / 1014
        сегодня в 21:36
        Не хотят догонять Зенит. Или не Хочут? Гыгыгы
        ФК РOСТОВ
        ФК РOСТОВ
           43 / 1014
        сегодня в 21:34
        Питер Ман преогромный мешок в РПЛ - один)) Газпром + Зенит=Мешок
        Groove000
        Groove000 ответил Питер Ман
           33 / 1014
        сегодня в 21:32
        Наши братья меньшие, а затем Хетафе, покажут вам, что Гыгыгггыггыгы
        Братья меньшие - это животные что ли?) Они адекватные, за обдирающий всех питерски позор не будут встревать))
        ЮГ РОССИИ
        ЮГ РОССИИ
           60 / 1014
        сегодня в 21:32
        Тамбовские армяне сверхмотивированы против южан,а от мотиваторов душком попахивает.
        Parma1972
        Parma1972
           419 / 1014
        сегодня в 21:32
        Краснодар в своем репертуаре,где нужно взять спокойно три очка..ужас
        Ganymed1
        Ganymed1 ответил cska plus
           684 / 1014
        сегодня в 21:32
        Тамбов крут!
        Арсенал еще круче
        Ganymed1
        Ganymed1
           684 / 1014
        сегодня в 21:31
        Желаю скорейшего вылета этому автобусу.пол матча валяющимся игрокам после малейших касаний.и кривляний.фу блин смотреть противно.а кастраты опять в бей беги играли.когда этого физрука уже скинут
        Питер Ман
        Питер Ман ответил Groove000
           32 / 1014
        сегодня в 21:31
        Мда, что ты несёшь...
        Наши братья меньшие, а затем Хетафе, покажут вам, что
        Гыгыгггыггыгы
        iri13
        iri13
           132 / 1014
        сегодня в 21:31
        "Опять без скальпа?"
        Фёдор Павлович Решетников
        Zeychba
        Zeychba
           338 / 1014
        сегодня в 21:31
        Не матч, а скукотища
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