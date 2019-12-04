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«Атлетико» может подписать Вернера

сегодня, 07:58

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер является главным кандидатом на усиление линии атаки в «Атлетико», информирует источник.

Сообщается, что немецкий форвард, возможно, уже дал своё согласие на трансфер. Однако контракт Вернера с «Лейпцигом» истекает только в 2023 году.

Ожидается, что сумма трансфера составит более 60 млн евро, и единственный вопрос заключается в том, когда будет оформлен этот переход. В большей степени это зависит от будущего Диего Косты. Форвард «матрасников» выбыл из строя до февраля, и у него на руках есть предложения из Бразилии и Катара.

Ранее также появился слух об интересе «Атлетико» к нападающему «Пари Сен-Жермен» Эдинсону Кавани.

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