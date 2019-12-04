«Ювентус» готов продать полузащитника за 35 млн фунтов

Руководство «Ювентуса» готово продать полузащитника Эмре Джана за 35 млн фунтов, пишет Calciomercatio.
На 25-летнего футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед», «Боруссия Д» и ПСЖ. Недавно хавбек рассказал про вероятное возвращение в Бундеслигу.
Руководство «Ювентуса» готово продать полузащитника Эмре Джана за 35 млн фунтов, пишет Calciomercatio.
На 25-летнего футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед», «Боруссия Д» и ПСЖ. Недавно хавбек рассказал про вероятное возвращение в Бундеслигу.
Теперь он знает, что без скамины сквозера это тухлая дыра
ахаха)
Теперь он знает, что без скамины сквозера это тухлая дыра
ахаха)