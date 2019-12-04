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«Ювентус» готов продать полузащитника за 35 млн фунтов

сегодня, 00:44

Руководство «Ювентуса» готово продать полузащитника Эмре Джана за 35 млн фунтов, пишет Calciomercatio.

На 25-летнего футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед», «Боруссия Д» и ПСЖ. Недавно хавбек рассказал про вероятное возвращение в Бундеслигу.

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Все комментарии
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил Да ладно вам
   23 / 1011
сегодня в 01:23
    Да ладно вам
    Да ладно вам ответил fanliverpoolfan 2
       8 / 1011
    сегодня в 01:02
    Конечно не стоит!зашкварился в туринском кабинете.
      Князь с офтопа меломана
      Князь с офтопа меломана ответил fanliverpoolfan 2
         634 / 1011
      сегодня в 00:59
      Как там золотой мяч ван дырки?
      Теперь он знает, что без скамины сквозера это тухлая дыра
      ахаха)
      dimagas2
      dimagas2
         117 / 1011
      сегодня в 00:54
      МЮ купит,они как сорока на все кидаются)))
      Медив
      Медив
         192 / 1011
      сегодня в 00:50
      Он жеж на халяву достался...
      fanliverpoolfan 2
      fanliverpoolfan 2 ответил Князь с офтопа меломана
         23 / 1011
      сегодня в 00:49
      Конечно не стоит!зашкварился в туринском кабинете.
      fanliverpoolfan 2
      fanliverpoolfan 2
         23 / 1011
      сегодня в 00:47
      Эх Джан куда ты перешёл ?законтачили тебя там в турине, тебя больше не кто не захочет купить.хотя сам виноват помчался за кабинетными трофеями.
      Князь с офтопа меломана
      Князь с офтопа меломана
         634 / 1011
      сегодня в 00:47
      Он и гроша ломанного не стоит
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