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Клопп: «Понятия не имею, откуда берутся слухи об интересе к Санчо»

сегодня, 05:50

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп опроверг информацию об интересе мерсисайдцев к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо.

Это очень хороший игрок. Я понятия не имею, откуда берутся эти слухи, но это точно не может исходить от нас, потому что мы никогда не болтаем об этом.

Если бы мы были вовлечены [в переговоры по Санчо], никто бы не знал об этом за исключением одного человека, который не стал бы болтать. Здесь не о чем говорить. Понимаю, как это звучит, но ничего не могу поделать. Здесь не о чем говорить, что может означать лишь то, что здесь абсолютно не о чем говорить.

Стоимость Санчо является одной из проблем [этого трансфера]. Стопроцентная проблема.

Ранее сообщалось, что на 19-летнего англичанина также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».

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cska plus
cska plus
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сегодня в 06:24
Клопп заводит всех в заблуждение.
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