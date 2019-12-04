Клопп: «Понятия не имею, откуда берутся слухи об интересе к Санчо»

Главный тренер «Ливерпуля» опроверг информацию об интересе мерсисайдцев к полузащитнику дортмундской «Боруссии» .

Это очень хороший игрок. Я понятия не имею, откуда берутся эти слухи, но это точно не может исходить от нас, потому что мы никогда не болтаем об этом.

Если бы мы были вовлечены [в переговоры по Санчо], никто бы не знал об этом за исключением одного человека, который не стал бы болтать. Здесь не о чем говорить. Понимаю, как это звучит, но ничего не могу поделать. Здесь не о чем говорить, что может означать лишь то, что здесь абсолютно не о чем говорить.

Стоимость Санчо является одной из проблем [этого трансфера]. Стопроцентная проблема.