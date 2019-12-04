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Ибрагимович: «Перейду в клуб, который должен вернуться к победам»

сегодня, 02:12

Именитый шведский форвард Златан Ибрагимович в интервью GQ Italia подтвердил, что перейдёт в один из итальянских клубов. После ухода из «Лос-Анджелес Гэлакси» 38-летний футболист может присоединиться к «Милану», «Наполи», «Роме» и «Болонье».

Я присоединюсь к клубу, который должен вернуться к победам, обновить свою историю и хочет бороться против всех и вся.

Для меня это единственный способ найти необходимую мотивацию, чтобы снова удивлять вас. Дело не только в выборе команды, есть и другие факторы, которые должны соответствовать, включая интересы моей семьи.

Скоро увидимся в Италии.

По слухам, Ибрагимович уже дал согласие на переход в «Милан».

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