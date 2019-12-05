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Конте рассказал, что мог возглавить «Рому»

05 декабря 2019, 20:36

Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассказал, что мог возглавить «Рому» еще до того, как получил предложение от «нерадзурри».

С Тотти у меня давняя дружба. Он объяснил мне ситуацию и рассказал мне о возможностях римлян. Но я спокойно оценил ситуацию и подумал, что сейчас не время.

Но в тот момент предложения от «Интера» не было, да и от других команд тоже. Я сделал свою оценку и решил с уважением отклонить предложение.

Я знаю, что это огромный клуб, но в тот момент было не время. Может быть, в будущем.

Стоит отметить, что «Интер» и «Рома» завтра, 6 декабря, сойдутся в очном поединке, о котором Конте также порассуждал.

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ДСА
ДСА
05 декабря 2019 в 20:44
В итоге получилось лучше.
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