Конте рассказал, что мог возглавить «Рому»

Главный тренер «Интера» рассказал, что мог возглавить «Рому» еще до того, как получил предложение от «нерадзурри».

С Тотти у меня давняя дружба. Он объяснил мне ситуацию и рассказал мне о возможностях римлян. Но я спокойно оценил ситуацию и подумал, что сейчас не время.

Но в тот момент предложения от «Интера» не было, да и от других команд тоже. Я сделал свою оценку и решил с уважением отклонить предложение.

Я знаю, что это огромный клуб, но в тот момент было не время. Может быть, в будущем.