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Гасперини: «Считаю, что у „Шахтера“ больше шансов на итоговый успех»

11 декабря 2019, 11:36
ШахтёрЛоготип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)0 : 3Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассуждает о предстоящем матче против «Шахтера» в рамках 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Мы ожидаем тяжелый матч, но решающее значение он имеет лишь для первой половины сезона. Мы верим в свои силы. После сложного начала, трех поражений кряду, мы все еще сохраняем шансы на выход из группы, и это придает нам силы. В первую очередь, психологические силы.

Считаю, что у «Шахтера» больше шансов на итоговый успех. Они находятся выше нас в таблице и могут в завтрашнем матче не рисковать, не играть на победу. В свою очередь, нам нужно рисковать, ведь нас устроит только победа. Поэтому шансы «Шахтера» на проход в следующий этап чуть выше.

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