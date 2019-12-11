Гасперини: «Считаю, что у „Шахтера“ больше шансов на итоговый успех»

Наставник «Аталанты» рассуждает о предстоящем матче против «Шахтера» в рамках 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Мы ожидаем тяжелый матч, но решающее значение он имеет лишь для первой половины сезона. Мы верим в свои силы. После сложного начала, трех поражений кряду, мы все еще сохраняем шансы на выход из группы, и это придает нам силы. В первую очередь, психологические силы.

Считаю, что у «Шахтера» больше шансов на итоговый успех. Они находятся выше нас в таблице и могут в завтрашнем матче не рисковать, не играть на победу. В свою очередь, нам нужно рисковать, ведь нас устроит только победа. Поэтому шансы «Шахтера» на проход в следующий этап чуть выше.