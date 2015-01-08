Засульский: «Арзуманян — незаурядный футболист»

Спортивный директор «Амкара» Виктор Засульский надеется на то, что новичок команды, игрок сборной Армении Роберт Арзуманян поможет пермякам сохранить место в Премьер-лиге.
«9-го января Роберт присоединится к команде на сборах в Турции. Арзуманян — профессиональный футболист, который относится к ряду незаурядных людей, так что, думаю все у него в нашем клубе получится, тем более у нас такая ситуация, что надо выбираться из подвала турнирной таблицы», — отметил Засульский.
