Засульский: «Арзуманян — незаурядный футболист»

08 января 2015, 20:24
Спортивный директор «Амкара» Виктор Засульский надеется на то, что новичок команды, игрок сборной Армении Роберт Арзуманян поможет пермякам сохранить место в Премьер-лиге.

«9-го января Роберт присоединится к команде на сборах в Турции. Арзуманян — профессиональный футболист, который относится к ряду незаурядных людей, так что, думаю все у него в нашем клубе получится, тем более у нас такая ситуация, что надо выбираться из подвала турнирной таблицы», — отметил Засульский.
