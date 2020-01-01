Голкипер «Аякса» Андре Онана рассказал, что его цвет кожи помешал переходу в другой клуб в 2017 году:
В первый сезон в «Аяксе» я дошел до финала Лиги Европы. После этого мой агент вел переговоры с одним клубом. Однако они отказались от моего подписания, так как из-за темнокожего вратаря у них возникли бы трудности с болельщиками.
Мне сказали, что я якобы был недостаточно хорош для них. Принимаю это как комплимент.
Расизм есть. Мне на каждом гостевом матче приходится с ним сталкиваться в чемпионате Нидерландов.
Если вы меня держите за обезьяну - ладно. Не вижу разницы между черным и белым.
Ранее сообщалось, что Онаной интересуется «Тоттенхэм».
Самцы южной Онаны обитают на тропических пальмах.
Самцы северной Онаны - на пальмах полярных.
А биологически это один и тот же вид.
Самцы южной Онаны обитают на тропических пальмах.
Самцы северной Онаны - на пальмах полярных.
А биологически это один и тот же вид.