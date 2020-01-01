Андре Онана: «Из-за расизма в 2017 году не перешел в другой клуб»

Голкипер «Аякса» рассказал, что его цвет кожи помешал переходу в другой клуб в 2017 году:

В первый сезон в «Аяксе» я дошел до финала Лиги Европы. После этого мой агент вел переговоры с одним клубом. Однако они отказались от моего подписания, так как из-за темнокожего вратаря у них возникли бы трудности с болельщиками.

Мне сказали, что я якобы был недостаточно хорош для них. Принимаю это как комплимент.

Расизм есть. Мне на каждом гостевом матче приходится с ним сталкиваться в чемпионате Нидерландов.

Если вы меня держите за обезьяну - ладно. Не вижу разницы между черным и белым.