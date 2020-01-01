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Андре Онана: «Из-за расизма в 2017 году не перешел в другой клуб»

сегодня, 18:48

Голкипер «Аякса» Андре Онана рассказал, что его цвет кожи помешал переходу в другой клуб в 2017 году:

В первый сезон в «Аяксе» я дошел до финала Лиги Европы. После этого мой агент вел переговоры с одним клубом. Однако они отказались от моего подписания, так как из-за темнокожего вратаря у них возникли бы трудности с болельщиками.

Мне сказали, что я якобы был недостаточно хорош для них. Принимаю это как комплимент.

Расизм есть. Мне на каждом гостевом матче приходится с ним сталкиваться в чемпионате Нидерландов.

Если вы меня держите за обезьяну - ладно. Не вижу разницы между черным и белым.

Ранее сообщалось, что Онаной интересуется «Тоттенхэм».

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dzvinka
dzvinka ответил Василий 50
сегодня в 20:13
Негры достали.
как, уже наложили у тебя в подьезде и 79али лифт? вот мерзочи.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 19:21
Прямой намек на "Зенит"
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 19:12
у зенита сорвался перспективный трансфер, я так понимаю
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:03
Пусть и сидит в одном клубе.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 19:02
Негры достали.
post-navigator
post-navigator
сегодня в 19:01
Разницы действительно немного.
Самцы южной Онаны обитают на тропических пальмах.
Самцы северной Онаны - на пальмах полярных.
А биологически это один и тот же вид.
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