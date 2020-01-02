Фердинанд: «Я не видел улыбки Озила полтора года»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии поделился мыслями относительно матча 21-го тура АПЛ между «Арсеналом» и МЮ .

Это освежило «Арсенал», он был черствым при предыдущем менеджере, им, возможно, не хватало веры в тактику менеджера и его методы. Иногда игроки думают: «Я не верю в то, что делает этот тренер», и это подсознательно снижает производительность.

Фотографии, которые мы увидели после финального свистка приятно удивили, я не видел улыбки Озила около 18 месяцев. Это о многом говорит, ему нравится ходить на тренировки, ему нравится играть.

В сегодняшнем выступлении мы увидели дисциплину, которую мы не видели на постоянной основе от «Арсенала». Появилась структура, теперь в этой команде начинает расти уверенность.