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Фердинанд: «Я не видел улыбки Озила полтора года»

сегодня, 10:29
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд поделился мыслями относительно матча 21-го тура АПЛ между «Арсеналом» и МЮ.

Это освежило «Арсенал», он был черствым при предыдущем менеджере, им, возможно, не хватало веры в тактику менеджера и его методы. Иногда игроки думают: «Я не верю в то, что делает этот тренер», и это подсознательно снижает производительность.

Фотографии, которые мы увидели после финального свистка приятно удивили, я не видел улыбки Озила около 18 месяцев. Это о многом говорит, ему нравится ходить на тренировки, ему нравится играть.

В сегодняшнем выступлении мы увидели дисциплину, которую мы не видели на постоянной основе от «Арсенала». Появилась структура, теперь в этой команде начинает расти уверенность.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 18:45
Я ее не видел долго и ещё б не видел столько.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 10:38
вера в физрука Артету творит чудеса)
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