Сульшер: «Мы не могли найти выход из-под прессинга „Арсенала“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал поражение своей команды в матче 21-го тура АПЛ с «Арсеналом».

Я думаю, что мы начали игру достойно, у нас было две или три действительно хороших возможности для контратаки. Наши игроки просто испытывали проблемы с завершением атак и с последним пасом. После того, как игра успокоилась, мы пропустили первый гол, и показалось, что у «Арсенала» очень много энергии.

Они были лучше в этой игре, показали агрессию и хорошо отбирали мяч. Мы не могли найти выход из-под их прессинга.

Это была хорошая игра со стороны обеих команд, и гол в наши ворота перед перерывом стал «убийственным ударом». Проигрывая 1:0 вы остаётесь в игре, по при 2:0 вам нужен гол, чтобы получить возможность перевернуть игру. Чувствовалось, как игроки нервничали.

Голы «Арсенала» благодаря отскокам от игроков «Манчестера»? Иногда исход игры решают мелочи.