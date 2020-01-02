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Жезус: «Думаю, это совпадение, что я снова забиваю „Эвертону“»

сегодня, 09:50
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус подвел итоги матча 21-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:1). 22-летний бразилец стал автором победного дубля.

Думаю, это совпадение, что я снова забиваю «Эвертону». Я рад победе, команда показала классную игру. Мы удерживали мяч, играли в пас, создавали моменты.

У соперника хороший подбор игроков, поэтому нам нужен был второй гол. Концовка вышла нервной. Мы должны были биться и осторожно действовать в конце.

Что касается календаря АПЛ, то я не устал, но я не участвовал в матче против «Вулверхэмптона» (2:3) из-за болезни. А парни, которые много играли, устали. Это тяжело. Нам сейчас следует отдохнуть и восстановиться.

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Alex12357
Alex12357
сегодня в 10:38
пускай там Аргентинский Ты парень определись со своим будущим!Не твоё это сидеть и ждать своего выхода,пускай там Аргентинский мойша бегает!
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