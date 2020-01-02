Жезус: «Думаю, это совпадение, что я снова забиваю „Эвертону“»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус подвел итоги матча 21-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:1). 22-летний бразилец стал автором победного дубля.
Думаю, это совпадение, что я снова забиваю «Эвертону». Я рад победе, команда показала классную игру. Мы удерживали мяч, играли в пас, создавали моменты.
У соперника хороший подбор игроков, поэтому нам нужен был второй гол. Концовка вышла нервной. Мы должны были биться и осторожно действовать в конце.
Что касается календаря АПЛ, то я не устал, но я не участвовал в матче против «Вулверхэмптона» (2:3) из-за болезни. А парни, которые много играли, устали. Это тяжело. Нам сейчас следует отдохнуть и восстановиться.