Жезус: «Думаю, это совпадение, что я снова забиваю „Эвертону“»

Нападающий «Манчестер Сити» подвел итоги матча 21-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:1). 22-летний бразилец стал автором победного дубля.

Думаю, это совпадение, что я снова забиваю «Эвертону». Я рад победе, команда показала классную игру. Мы удерживали мяч, играли в пас, создавали моменты.

У соперника хороший подбор игроков, поэтому нам нужен был второй гол. Концовка вышла нервной. Мы должны были биться и осторожно действовать в конце.