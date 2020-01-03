ГлавнаяНовости

«Интер» рассматривает возможность трансфера Погба

сегодня, 18:02

«Интер» может приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Руководство миланцев рассматривает вариант с трансфером игрока. Если попытка осуществить переход Погба произойдет, это будет не в январе, а следующим летом, сообщают итальянские СМИ.

В числе претендентов на Погба также регулярно называется «Реал». Кроме того, в приобретении игрока, по слухам, заинтересован «Ювентус».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Челси» отказался от идеи трансфера Санчо в январе
Сегодня, 18:55 Комментарии13
Слухи«Интер» работает над трансфером Эриксена
Сегодня, 18:43 Комментарии5
СлухиКавани хочет перейти в «Атлетико» в январе
Сегодня, 18:19 Комментарии7
СлухиТренер «Астон Виллы»: «Собираемся удержать в клубе Грилиша»
Сегодня, 16:10 Комментарии4
Слухи«Реал» не будет покупать игроков в январе
Сегодня, 14:17 Комментарии9
Слухи«Реал» проявляет интерес к трем футболистам «Лилля»
Сегодня, 13:21 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 21:20
польза для Интера будет существенной
Makcum
Makcum ответил Брулин
сегодня в 21:06
Счетовод с деревнями счётами? :)
Все знаешь, наперёд думаешь, выдаёшь аналитику :)))
abramjan
abramjan
сегодня в 20:56
все калеки и пенсионеры соберутся в чемпионат италии)))...слово кальчо заиграет новыми смыслами(от слова калека) ахахаааа)))
particular
particular
сегодня в 20:40
К лету и приморскому клубу Сочи, пожалуй, тоже понадобится усиление..:)
Может, Ротенберг тряхнёт мошнОй..:)
Брулин
Брулин
сегодня в 20:35
Какой Погба? на Лукаку весь год 70 млн собирали. лол
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 20:12
Это значит попытки выкупить Сенси не будет? Тогда плохо для Интера.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 20:00
А они хотят его продать?
shlomo
shlomo
сегодня в 19:54
Интересно будет его посмотреть в Интере
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 19:13
интер уже потратился на лукаку, а по сему погбу не потянет никак, да и сам "товар" не будет лежать на полке до лета, лыжи уже смазаны на мадрид...
ДСА
ДСА
сегодня в 19:02
А пока сидит и даром бабки получает.
cska plus
cska plus
сегодня в 19:01
Пусть уходит в Интер.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Rheinfall
сегодня в 18:53
этот нигга не нужен
А чем этот нигга отличается от Асамоа? Аха-ха)
Запомни, чем больше игроков и менеджеров Ювентуса будет в интере, тем лучше у вас пойдёт игра. Ваши китайские хозяева поняли, как наладить игру, ну и конечно поняли, что без игроков и менеджеров Юве интер это обычный картон. Аха-ха)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 18:40
Больше всего он Юве нужен
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:26
Пусть подлечится, неисправный никому не нужен...
Ми Ша
Ми Ша
сегодня в 18:16
Главное не в Реал
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 18:13
этот нигга не нужен
ГНИДЫ
ГНИДЫ
сегодня в 18:07
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100