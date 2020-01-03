«Интер» рассматривает возможность трансфера Погба

«Интер» может приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Руководство миланцев рассматривает вариант с трансфером игрока. Если попытка осуществить переход Погба произойдет, это будет не в январе, а следующим летом, сообщают итальянские СМИ.
В числе претендентов на Погба также регулярно называется «Реал». Кроме того, в приобретении игрока, по слухам, заинтересован «Ювентус».
Все знаешь, наперёд думаешь, выдаёшь аналитику :)))
Все знаешь, наперёд думаешь, выдаёшь аналитику :)))
Может, Ротенберг тряхнёт мошнОй..:)
Может, Ротенберг тряхнёт мошнОй..:)
Запомни, чем больше игроков и менеджеров Ювентуса будет в интере, тем лучше у вас пойдёт игра. Ваши китайские хозяева поняли, как наладить игру, ну и конечно поняли, что без игроков и менеджеров Юве интер это обычный картон. Аха-ха)
Запомни, чем больше игроков и менеджеров Ювентуса будет в интере, тем лучше у вас пойдёт игра. Ваши китайские хозяева поняли, как наладить игру, ну и конечно поняли, что без игроков и менеджеров Юве интер это обычный картон. Аха-ха)