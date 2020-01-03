«Интер» рассматривает возможность трансфера Погба

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«Интер» может приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» . Руководство миланцев рассматривает вариант с трансфером игрока. Если попытка осуществить переход Погба произойдет, это будет не в январе, а следующим летом, сообщают итальянские СМИ .

В числе претендентов на Погба также регулярно называется «Реал». Кроме того, в приобретении игрока, по слухам, заинтересован «Ювентус».