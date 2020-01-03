Пёнтек отклонил предложения от «Дженоа» и «Кристал Пэлас»

вчера, 21:48

Нападающий «Милана» отклонил предложения о переходе от «Дженоа» и «Кристал Пэлас», сообщили итальянские СМИ . По их сведениям, форвард останется в миланском клубе до конца сезона, после чего примет решение о своем будущем.

Отметим, что конкуренция на позиции Пёнтека усилилась, поскольку «россонери» подписали контракт со . Шведский нападающий перешел в «Милан» на полгода, при этом соглашение может быть продлено на следующий сезон.