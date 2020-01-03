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Пёнтек отклонил предложения от «Дженоа» и «Кристал Пэлас»

вчера, 21:48

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек отклонил предложения о переходе от «Дженоа» и «Кристал Пэлас», сообщили итальянские СМИ. По их сведениям, форвард останется в миланском клубе до конца сезона, после чего примет решение о своем будущем.

Отметим, что конкуренция на позиции Пёнтека усилилась, поскольку «россонери» подписали контракт со Златаном Ибрагимовичем. Шведский нападающий перешел в «Милан» на полгода, при этом соглашение может быть продлено на следующий сезон.

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Все комментарии
prayforspecialone
prayforspecialone ответил Брулин
сегодня в 00:43
Капризный, забивать уже только забыл
там весь Милан забыл не то что забивать,а как играть вообще
Strikers188
Strikers188
сегодня в 00:08
Выдавит из основы шведа
Strikers188
Strikers188
сегодня в 00:07
Выдавит из основы шведа
Ozabot
Ozabot
сегодня в 00:04
У Пентека ничего не получается из-за схемы в три напа. В прошлом сезоне было 4-4-2 и даже 4-5-1, но это работало, потому что полузащитники оттягивали на себя внимание, а не болтались далеко впереди, как сейчас Сусо делает. Плюс в нападение могли включиться защитники, типа Родригеса, Калабрии и даже Романьоли, так как сзади всегда оставался опорник Бакайоко и один центральный защитник, которые и вдвоем справлялись. А сейчас три хава, которым банально не хватает ни количества, ни мастерства, борются за центр с пятью или даже шестью соперниками. Естественно, до напов ничего и не доходит. Вот моментов и не создается, а Пентек — игрок штрафной площади, а не плеймейкер.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 00:02
Правильно поступил
Ozabot
Ozabot
сегодня в 00:01
У Пентека ничего не получается из-за схемы в три напа. В прошлом сезоне было 4-4-2 и даже 4-5-1, но это работало, потому что полузащитники оттягивали на себя внимание, а не болтались далеко впереди, как сейчас Сусо делает. Плюс в нападение могли включиться защитники, типа Родригеса, Калабрии и даже Романьоли, так как сзади всегда оставался опорник Бакайоко и один центральный защитник, которые и вдвоем справлялись. А сейчас три хава, которым банально не хватает ни количества, ни мастерства, борются за центр с пятью или даже шестью соперниками. Естественно, до напов ничего и не доходит. Вот моментов и не создается, а Пентек — игрок штрафной площади, а не плеймейкер.
Брулин
Брулин
вчера в 23:55
Капризный, забивать уже только забыл
Ozabot
Ozabot ответил zubila
вчера в 23:54
Я бы хотел посмотреть на него в системе 3-5-2 с Иброй. Сезон ведь все равно бездарно потерян.
Вообще непонятно, почему решили играть в 3 напа и 3 хава, когда полузащитники такие слабые и не могут ничего создать в центре поля.
И если в 3 защитника, наверное, тогда Тео можно переквалифицировать в полузащитника и отпускать вперед. Все равно он в защите не фонтан, а в атаке больше всех трех напов делает. Или Родригеса. Он же в сборной в полузащите играет. А Кессье продать и забыть вместе с Хаканом.
juvenale
juvenale
вчера в 23:03
а ведь кричали,что это новый хохол хахаха
VIPded
VIPded
вчера в 23:02
Это хорошо. Форза, россонери!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:01
От перемены мест середняков сумма не изменится. .
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:51
Наверное правильно остался.
dimagas2
dimagas2 ответил zubila
вчера в 22:29
Я бы хотел посмотреть на него в системе 3-5-2 с Иброй. Сезон ведь все равно бездарно потерян.
Они будут только мешать друг-другу,все таки оба тараны.
cska plus
cska plus
вчера в 22:27
Пёнтек единственный в несчастном Милане делаюший погоду.
zubila
zubila
вчера в 22:05
Я бы хотел посмотреть на него в системе 3-5-2 с Иброй. Сезон ведь все равно бездарно потерян.
mangoх12
mangoх12
вчера в 22:01
ждет хорошего предложения
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:55
Валить надо,хоть в аренду.
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