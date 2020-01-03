Пёнтек отклонил предложения от «Дженоа» и «Кристал Пэлас»

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек отклонил предложения о переходе от «Дженоа» и «Кристал Пэлас», сообщили итальянские СМИ. По их сведениям, форвард останется в миланском клубе до конца сезона, после чего примет решение о своем будущем.
Отметим, что конкуренция на позиции Пёнтека усилилась, поскольку «россонери» подписали контракт со Златаном Ибрагимовичем. Шведский нападающий перешел в «Милан» на полгода, при этом соглашение может быть продлено на следующий сезон.
И если в 3 защитника, наверное, тогда Тео можно переквалифицировать в полузащитника и отпускать вперед. Все равно он в защите не фонтан, а в атаке больше всех трех напов делает. Или Родригеса. Он же в сборной в полузащите играет. А Кессье продать и забыть вместе с Хаканом.
И если в 3 защитника, наверное, тогда Тео можно переквалифицировать в полузащитника и отпускать вперед. Все равно он в защите не фонтан, а в атаке больше всех трех напов делает. Или Родригеса. Он же в сборной в полузащите играет. А Кессье продать и забыть вместе с Хаканом.