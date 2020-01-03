«Интер» работает над трансфером Эриксена

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«Интер» намерен приобрести полузащитника «Тоттенхэма» в январе. Пока стороны не могут сойтись в цене. При этом миланцы не оставляют попыток заполучить Эриксена и планируют работать над осуществлением перехода вплоть до закрытия трансферного окна, сообщает источник со ссылкой на Tutto Mercato.

Контракт полузащитника с «Тоттенхэмом» истечет по окончании сезона. Если «Интер» не сумеет приобрести Эриксена в январе, миланцы попробуют подписать с ним контракт как со свободным агентом следующим летом.