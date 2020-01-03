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«Интер» работает над трансфером Эриксена

сегодня, 18:43

«Интер» намерен приобрести полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена в январе. Пока стороны не могут сойтись в цене. При этом миланцы не оставляют попыток заполучить Эриксена и планируют работать над осуществлением перехода вплоть до закрытия трансферного окна, сообщает источник со ссылкой на Tutto Mercato.

Контракт полузащитника с «Тоттенхэмом» истечет по окончании сезона. Если «Интер» не сумеет приобрести Эриксена в январе, миланцы попробуют подписать с ним контракт как со свободным агентом следующим летом.

Ранее сообщалось, что «Интер» также может усилиться хавбеком МЮ Полем Погба.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 20:13
Конте бъётся до последнего.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:43
Работать, не значит купить)))
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 19:35
Может сойдутся
dimagas2
dimagas2
сегодня в 19:14
Для прИнтер слишком хорош,Антошке нужны костоломы.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:04
Можно полгодика и подождать.
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