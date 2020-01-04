ГлавнаяНовости

Роджерс: «„Лестеру“ нужно повышать качество игры»

вчера, 23:47
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Уиган АтлетикУиган АтлетикМатч завершен

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал победу в матче 3-го раунда Кубка Англии с «Уиганом».

Хороший соперник, мы добились отличного результата, хотя сыграли не очень... Нужно играть лучше. Игроки отдали себя полностью и здорово сыграли в защите, однако в нападении мы еле двигались.

Не могу жаловаться на настрой команды, он всегда на высшем уровне. Но нужно повышать качество игры.

В последнее время наши игроки были хороши. У нас плотный график. Наша цель – оставаться конкурентоспособными как в чемпионате, так и в кубках.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Симеоне: «Облак спас „Атлетико“, но мы должны были спасти себя ещё раньше»
Сегодня, 00:22 Комментарии0
«Манчестер Сити» пригласил игроков «Порт Вейла» в раздевалку после матча
Сегодня, 00:12 ФотоКомментарии1
Облак: «Хотим добиваться результата увереннее, но иногда это не получается»
Сегодня, 00:04 Комментарии0
Гвардиола: «К матчам в Кубке Англии относимся серьёзно»
Вчера, 23:39 Комментарии0
Сульшер: «Переигровка с „Вулверхэмптоном“ лучше, чем вылет»
Вчера, 23:33 Комментарии3
Индзаги: «Я предупредил игроков, что все остальные команды наращивают темп»
Вчера, 18:29 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100