Роджерс: «„Лестеру“ нужно повышать качество игры»

Главный тренер «Лестера» прокомментировал победу в матче 3-го раунда Кубка Англии с «Уиганом».

Хороший соперник, мы добились отличного результата, хотя сыграли не очень... Нужно играть лучше. Игроки отдали себя полностью и здорово сыграли в защите, однако в нападении мы еле двигались.

Не могу жаловаться на настрой команды, он всегда на высшем уровне. Но нужно повышать качество игры.

В последнее время наши игроки были хороши. У нас плотный график. Наша цель – оставаться конкурентоспособными как в чемпионате, так и в кубках.