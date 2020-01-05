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Журналист Егоров: «С. Бакаев может перейти в „Рубин“»

сегодня, 19:16

Известный спортивный журналист Сергей Егоров поделился инсайдерской информацией относительно возможного перехода полузащитника «Спартака» Солтмурада Бакаева в «Рубин».

У 20-летнего полузащитника «Спартака» Солтмурада Бакаева этим летом заканчивается контракт с клубом. Стороны вели переговоры о продлении, но за полгода до истечения договора футболист имеет право вести переговоры с другими клубами и подписывать контракт - с лета этого года. 

По моей информации, «Рубин» уведомил «Спартак» о намерении вступить в переговоры с Бакаевым-младшим.  Теперь у «Спартака» нет зазора по  времени: переговоры затянулись, позитивного результата нет, а у игрока появился выбор. Если Бакаев-мл. уходит, «Спартак» разбивает ментально важную связку братьев Бакаевых, теряет перспективного футболиста и получает вопросы от болельщиков, которых можно было избежать.

Если Бакаев приходит в «Рубин», Леонид Слуцкий получает ещё одного перспективного футболиста, а «Рубин» - ставит ещё один плюс в промежуточные итоги трансферной кампании. 

Накануне «Рубин» подписал защитника московского «Торпедо» Илью Самошникова

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Байкал-38
Байкал-38 ответил Faustello
сегодня в 20:05
Нет, его из СЭ попёрли и теперь у него появилось время на работу, а то сидел там с душным Короткиным и шизофреником Симоновым кривлялся,песни пел и скандировал Спартак Спартак на стримах целыми днями )))
Я вообще о таком не слышал ранее, но свинское по последним новостям в нём есть, сразу видно.
Faustello
Faustello ответил Байкал-38.
сегодня в 20:03
С.Егоров, что шнобиля похитил и в плену удерживает?
Нет, его из СЭ попёрли и теперь у него появилось время на работу, а то сидел там с душным Короткиным и шизофреником Симоновым кривлялся,песни пел и скандировал Спартак Спартак на стримах целыми днями )))
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 19:43
С.Егоров, что шнобиля похитил и в плену удерживает?
leopit
leopit
сегодня в 19:25
Это большой шаг вперёд со стороны молодого полузащитника на пути футбольного мастерства.....
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