Журналист Егоров: «С. Бакаев может перейти в „Рубин“»

Известный спортивный журналист Сергей Егоров поделился инсайдерской информацией относительно возможного перехода полузащитника «Спартака» в «Рубин».

У 20-летнего полузащитника «Спартака» Солтмурада Бакаева этим летом заканчивается контракт с клубом. Стороны вели переговоры о продлении, но за полгода до истечения договора футболист имеет право вести переговоры с другими клубами и подписывать контракт - с лета этого года.

По моей информации, «Рубин» уведомил «Спартак» о намерении вступить в переговоры с Бакаевым-младшим. Теперь у «Спартака» нет зазора по времени: переговоры затянулись, позитивного результата нет, а у игрока появился выбор. Если Бакаев-мл. уходит, «Спартак» разбивает ментально важную связку братьев Бакаевых, теряет перспективного футболиста и получает вопросы от болельщиков, которых можно было избежать.

Если Бакаев приходит в «Рубин», Леонид Слуцкий получает ещё одного перспективного футболиста, а «Рубин» - ставит ещё один плюс в промежуточные итоги трансферной кампании.