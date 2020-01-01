«Челси» готов выложить за Чалова 20 млн фунтов

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может стать игроком «Челси».
«Аристократы» готовы выложить за 21-летнего футболиста 20 млн фунтов.
Чалов не был основным вариантом для «синих». Однако в январе они не смогут подписать форварда «Лейпцига» Тимо Вернера и нападающего «Лиона» Муссу Дембеле.
Напомним, что ранее были слухи о переходе Чалова в «Брайтон».
Абрамович просто переложит баксы из одного кармана в другой.
Больше Чалов не нужен.
Абрамович просто переложит баксы из одного кармана в другой.
Больше Чалов не нужен.
Челси готов включить в сделку Жоржиньо,Пулишича и Виллиана в обмен на Федю....
Челси готов включить в сделку Жоржиньо,Пулишича и Виллиана в обмен на Федю....
Хотя Абрамович по старой дружбе может и помочь бедствующему цска. Хотя Челси лучше Влашича купить.
Хотя Абрамович по старой дружбе может и помочь бедствующему цска. Хотя Челси лучше Влашича купить.
АПЛ без Чалова - не АПЛ....
Челси,Брайтон и Кристал Пэлас.....кто следующий ??
13-й игрок в гонке бомбардиров сезона в РПЛ - мечта любого английского клуба....))))
АПЛ без Чалова - не АПЛ....
Челси,Брайтон и Кристал Пэлас.....кто следующий ??
13-й игрок в гонке бомбардиров сезона в РПЛ - мечта любого английского клуба....))))
Цена завышена по результатам прошлого сезона. По игре в этом сезоне, максимум Чалова- Пермский Амкар.
Цена завышена по результатам прошлого сезона. По игре в этом сезоне, максимум Чалова- Пермский Амкар.