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«Челси» готов выложить за Чалова 20 млн фунтов

сегодня, 19:14

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может стать игроком «Челси».

«Аристократы» готовы выложить за 21-летнего футболиста 20 млн фунтов.

Чалов не был основным вариантом для «синих». Однако в январе они не смогут подписать форварда «Лейпцига» Тимо Вернера и нападающего «Лиона» Муссу Дембеле.

Напомним, что ранее были слухи о переходе Чалова в «Брайтон».

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 21:43
Да ну, бред.
minai
minai
сегодня в 21:37
Понеслись Новогодние байки.
Fulham
Fulham
сегодня в 21:33
Дороговато бревно!
Икебод
Икебод ответил Jeck Denielse
сегодня в 21:29
В Лондонах наверно 1 января, как 1 апреля... Челси готов включить в сделку Жоржиньо,Пулишича и Виллиана в обмен на Федю....
ваши только в китае котируются, в части сборщиков риса
Икебод
Икебод ответил ermak6848
сегодня в 21:28
если получится Договорённости , остаётся пожелать Успехов в новом клубе...!!!
как думаешь, чалов смогет освоить новую профессию полировщИКА? Я думаю он сможет
Медив
Медив
сегодня в 21:28
А вы говорите, Абрам не вкладывается в российский футбол:)
Икебод
Икебод
сегодня в 21:27
И будет вечное полено на лавочке типа жиркова
Армейская душа
Армейская душа ответил Владимир_Спартак
сегодня в 21:14
Такая цена...... Шутка.
Не парящее же полено Зе покупают
ermak6848
ermak6848
сегодня в 20:57
если получится Договорённости , остаётся пожелать Успехов в новом клубе...!!!
борька
борька
сегодня в 20:41
Нагнули абрам чукотыча,заберем на лавку запасных
cska1948
cska1948
сегодня в 20:38
Обещать, это ещё не значит жениться!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 20:38
Такая цена...... Шутка.
ildar_3871
ildar_3871 ответил nikoladolgov
сегодня в 20:36
Смешной ты какой то ... Абрамович просто переложит баксы из одного кармана в другой. Больше Чалов не нужен.
Думаешь и с Жирковым так же поступили ? Вывод денег из России ? )
nikoladolgov
nikoladolgov ответил ildar_3871
сегодня в 20:32
Красная цена за Чалова 2 млн рублей !)
Смешной ты какой то ...
Абрамович просто переложит баксы из одного кармана в другой.
Больше Чалов не нужен.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 20:28
Красная цена за Чалова 2 млн рублей !)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:28
В Лондонах наверно 1 января, как 1 апреля...
Челси готов включить в сделку Жоржиньо,Пулишича и Виллиана в обмен на Федю....
drug01
drug01
сегодня в 20:26
Надо отдать
mensk
mensk
сегодня в 20:19
Неужели так плохи дела у Челси !
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 20:17
Новогодние сказки ) 20 млн за Чалова не дадут никогда !
makkie
makkie
сегодня в 20:16
Новогодняя утка от Гинера, не иначе.
Хотя Абрамович по старой дружбе может и помочь бедствующему цска. Хотя Челси лучше Влашича купить.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:15
Слухмейкеры настаивают....
АПЛ без Чалова - не АПЛ....
Челси,Брайтон и Кристал Пэлас.....кто следующий ??

13-й игрок в гонке бомбардиров сезона в РПЛ - мечта любого английского клуба....))))
ziborock
ziborock
сегодня в 20:12
Жирков то посильнее Чалого был и тот в Челси не прижился!
boniel3
boniel3
сегодня в 20:10
Да,нет ребята.Чалову еще долго париться в России.С его то талантом выше "Арсенала",но только тульского нечего делать.
ceret
ceret
сегодня в 20:02
Жиру и Миша хотят уйти ,поэтому нужен доп нап.Чалов слабоват для АПЛ
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:02
И сдадут сразу его в аренду в Чампионшип.
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 20:02
10 миллионов + бесплатный билет до Лондона это максимальная цена Чалова.
Цена завышена по результатам прошлого сезона. По игре в этом сезоне, максимум Чалова- Пермский Амкар.
OLESOCC
OLESOCC ответил ANDREY_BOY
сегодня в 19:55
Очередной удар топором по бревну дзюбы. Полумертвого чалова который в этом сезоне ничего не показал кони продадут за 20 лимонов, а полено дзюба так и останется в проекте до его закрытия.
Такой большой, а в слухи веришь!.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 19:51
а почему бы и не попробывать себя в апл
ГНИДЫ
ГНИДЫ ответил Foxes
сегодня в 19:49
Его цена 2,5 млн долларов!
Его цена 250 рублей) ахахха
Foxes
Foxes
сегодня в 19:48
Его цена 2,5 млн долларов!
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