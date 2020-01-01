«Челси» готов выложить за Чалова 20 млн фунтов

сегодня, 19:14

Нападающий ЦСКА может стать игроком «Челси».

«Аристократы» готовы выложить за 21-летнего футболиста 20 млн фунтов.

Чалов не был основным вариантом для «синих». Однако в январе они не смогут подписать форварда «Лейпцига» и нападающего «Лиона» .

Напомним, что ранее были слухи о переходе Чалова в «Брайтон».