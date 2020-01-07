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«Тоттенхэм» планирует взять в аренду Лемара с правом выкупа за 60 млн евро

сегодня, 10:10

«Тоттенхэм» продолжает работу над трансфером атакующего полузащитника «Атлетико» Тома Лемара.

Руководство «шпор» намерено арендовать 24-летнего французского хавбека в январе за 6 миллионов евро с опцией выкупа за 60 миллионов.

После перехода из «Монако» в стан «матрасников» в 2018 году, Тома не смог себя проявить себя и планирует покинуть нынешнюю команду. Диего Симеоне уже отмечал, что игрок «не оправдал ожиданий».

В текущем сезоне Лемар сыграл в 15 матчах чемпионата Испании и не отметился результативными действиями.

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