Мексиканский футболист случайно раскрыл свой трансфер на сайте знакомств

Полузащитник Хесус Перес стал участником забавного инцидента.
Игрок «ЮИК Флэймс» в приложении для знакомств Tinder обновил информацию о своем клубе, поменяв его на «Дандолк», до того, как об этом было объявлено официально.
Welcome to Dundalk pic.twitter.com/ykXJEaBx2R— Out Of Context League Of Ireland (@OutOfContextLOI) 7 января 2020 г.
В подтверждение информации один болельщик нашел пост в Facebook от матери игрока, желавшей удачи сыну перед вылетом в Ирландию.
Горький, но одновременно сладкий момент, когда мы собрались утром, чтобы пожелать моему сыну удачи. Он отправляется сегодня в Ирландию, чтобы играть в футбольной команде «Дандолк». Семейная поддержка - лучшая! Наслаждайся поездкой, мой мальчик!
Boys am I a detective or what 😂⬛️⬜️ #GreatestLeagueInTheWorld pic.twitter.com/KGetuqOYB9— Adam🇮🇪⬛️⬜️ (@AdamKel64589343) 7 января 2020 г.