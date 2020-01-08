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Мексиканский футболист случайно раскрыл свой трансфер на сайте знакомств

сегодня, 16:27

Полузащитник Хесус Перес стал участником забавного инцидента.

Игрок «ЮИК Флэймс» в приложении для знакомств Tinder обновил информацию о своем клубе, поменяв его на «Дандолк», до того, как об этом было объявлено официально.

В подтверждение информации один болельщик нашел пост в Facebook от матери игрока, желавшей удачи сыну перед вылетом в Ирландию.

Горький, но одновременно сладкий момент, когда мы собрались утром, чтобы пожелать моему сыну удачи. Он отправляется сегодня в Ирландию, чтобы играть в футбольной команде «Дандолк». Семейная поддержка - лучшая! Наслаждайся поездкой, мой мальчик!

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