Мексиканский футболист случайно раскрыл свой трансфер на сайте знакомств

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Полузащитник стал участником забавного инцидента.

Игрок «ЮИК Флэймс» в приложении для знакомств Tinder обновил информацию о своем клубе, поменяв его на «Дандолк», до того, как об этом было объявлено официально.

Welcome to Dundalk pic.twitter.com/ykXJEaBx2R — Out Of Context League Of Ireland (@OutOfContextLOI) 7 января 2020 г.



В подтверждение информации один болельщик нашел пост в Facebook от матери игрока, желавшей удачи сыну перед вылетом в Ирландию.