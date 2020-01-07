Крауч разыграл свою жену, сделав «липовую» татуировку

сегодня, 16:35

Бывший нападающий «Сток Сити» и сборной Англии разыграл свою жену, сделав ненастоящую татуировку.

Питер имеет свое собственное шоу на BBC Sounds, которое называется «Подкаст с Питером Краучем». В первом выпуске нового сезона он сделал временное тату, после чего позвонил своей жене по FaceTime, чтобы увидеть ее реакцию. Супруга, мягко говоря, не оценила событие:

Надеюсь, ты шутишь, Пит... Что за человек на твоем плече? Это ужасно. Когда ты выйдешь на пляж, ты будешь выглядеть, как *****, но это твой выбор. Если это правда на твоей руке, домой можешь больше не возвращаться.

Также с чувством юмора дружит и владелец испанской «Альмерии», пошутивший недавно над Зинедином Зиданом.