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Крауч разыграл свою жену, сделав «липовую» татуировку

сегодня, 16:35

Бывший нападающий «Сток Сити» и сборной Англии Питер Крауч разыграл свою жену, сделав ненастоящую татуировку.

Питер имеет свое собственное шоу на BBC Sounds, которое называется «Подкаст с Питером Краучем». В первом выпуске нового сезона он сделал временное тату, после чего позвонил своей жене по FaceTime, чтобы увидеть ее реакцию. Супруга, мягко говоря, не оценила событие:

Надеюсь, ты шутишь, Пит... Что за человек на твоем плече? Это ужасно. Когда ты выйдешь на пляж, ты будешь выглядеть, как *****, но это твой выбор. Если это правда на твоей руке, домой можешь больше не возвращаться.

Также с чувством юмора дружит и владелец испанской «Альмерии», пошутивший недавно над Зинедином Зиданом.

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dzvinka
dzvinka
сегодня в 17:34
чет она у него не такая юморная как он сам)
cska plus
cska plus
сегодня в 16:43
Подкаблучник.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 16:39
Судя по ее голосу, Питеру реально грозили бы люли)
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