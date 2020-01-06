Райола стал агентом хавбека МЮ Лингарда

сегодня, 12:28

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» сменил агента.

Теперь его интересы представляет известный агент Мино Райола, который увеличивает число своих клиентов среди английских футболистов.

Руководство «красных дьяволов» уже знает об этом и считает, что это усложнит переговоры по подписанию нового контракта с Лингардом, учитывая натянутые отношения МЮ с Райолой. Контракт Лингард заключен до 2021 года с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» готов включить Лингарда в сделку по приобретению хавбека «Лестера» Джеймса Мэддисона.