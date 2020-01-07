Третий раунд Кубка Англии: недобрососедский «Ливерпуль» и веселый «Транмер»

сегодня, 13:32

Стремительно пронесся третий раунд Кубка Англии, и хотя не во всех парах определены победители, уже состоялась жеребьевка четвертого раунда!

Событие №1: победа «Ливерпуля» в дерби

Год назад главным событием третьего раунда Кубка Англии стал вылет «Ливерпуля» из розыгрыша старейшего в мире турнира, тогда «красных» выбил «Вулверхэмптон». На этот раз у мерсисайдцев был настолько легкий соперник, что победа была просто неизбежна. Юрген Клопп мог выпустить на поле даже самого себя в компании своих помощников, массажистов, медиков и специалистов по бутсам. Это, конечно, стеб, но есть и факты: «Ливерпуль» не проигрывает «Эвертону» в дерби на протяжении 10 лет (21 матч = 11 побед и 10 ничьих), а в последний раз на «Энфилде» «ирискам» улыбалась удача в 1999-м. Это прошлый век.

В связи с этим бравада Карло Анчелотти накануне матча на тему того, что «Ливерпуль» его боится, звучала забавно, а события на поле подарили «красным» новые поводы для издевательств над соседями. Дело в том, что Юрген Клопп выставил второй состав, из основных игроков в старте появились только Джо Гомес и Джеймс Милнер, которому уже через 9 минут потребовалась замена. Так что победу над «Эвертоном», который бросил против «Ливерпуля» лучшие силы, выковали Уильямс, Филлипс, Ляручи, Чиривелла, Эллиот, Брюстер, Джонс (на счет Кертиса победный гол шикарным ударом в девятку), а еще новичок Минамино и парочка опытных игроков из «подосновы» - Лаллана и Ориги.

Событие №2: «Транмер» порадовал Майка Дина суперкамбэком

Перед стартом каждого сезона английские футбольные арбитры заполняют специальную анкету, где указывают свой любимый клуб. В дальнейшем это влияет на назначения, чтобы не возникало конфликта интересов. Наверное, уже ни для кого не секрет, что один из самых известных и успешных британских судей Майк Дин поддерживает «Транмер» из пригорода «Ливерпуля». И делает это весьма горячо! Кадры беснующегося на трибуне арбитра обошли весь мир в конце прошлого сезона, когда «Транмер» добыл путевку в третий английский дивизион. На днях любимый клуб снова подарил Майку повод «зажечь танцпол».

We're looking for 6 Tranmere fans to be our Fans of the Week! To be picked you have to be as passionate as Tranmere's most famous fan Mike Dean 🤣 pic.twitter.com/GsfmQaPSDN — Soccer AM (@SoccerAM) January 2, 2020

Сам Дин не был задействован в матчах третьего раунда Кубка Англии, так как готовился судить сегодняшнюю встречу «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Лиги, поэтому у Майка была возможность воочию увидеть чудо, которое сотворил «Транмер» в матче с представителем АПЛ «Уотфордом». «Шершни», которые снова научились летать с приходом Найджела Пирсона, вроде бы сняли все вопросы о победителе в матче с командой, ведущей отчаянную борьбу за выживание в Лиге 1, еще в первом тайме — 3:0 к 34-й минуте. Однако во втором тайме три мяча забил уже «Транмер», «роверс» ушли от поражения и в переигровке примут «Уотфорд» на своем поле. Может быть, и Майк Дин придет на фанатку ради очередного шоу...

Событие №3: «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» не выявили победителя

Еще один центральный матч третьего раунда — встреча двух далеко не последних представителей АПЛ , не порадовал ни голами, ни красивой игрой. Унылость, с которой «Вулверхэмптон» и МЮ разыграли свою нулевую ничью, сама по себе выглядит событием на фоне ярких битв в Кубке Англии, напоминающих, что дух старого футбола еще жив. «Красные дьяволы» выглядели ужасно неповоротливыми и медлительными в центре поля, не нанесли ни одного удара в створ ворот «вулвз» и отскочили, благодаря суперсэйву Серхио Ромеро во втором тайме. 0:0, а выяснение отношений продолжится на «Олд Траффорд», хотя Нуну Эшпириту Санту после игры подчеркнул, что пора уже отказаться от переигровок в пользу серий пенальти.

Дальше без любителей

В третьем раунде принимали участие два клуба из пятой лиги — первого непрофессионального дивизиона в английской футбольной иерархии. Увы, «выскочки», за которых всегда хочется болеть, синхронно покинули Кубок Англии. «Хартлпул Юнайтед» с крупным счетом проиграл «Оксфорд Юнайтед» (1:4), а «Файлд» достойно сражался с представителем АПЛ «Шеффилдом» на его поле, но уступил 1:2.

Потери АПЛ : пока три потери, четыре — гарантированно

Представители элитной лиги в целом успешно выступили в третьем раунде, правда, окончательную оценку можно будет давать после переигровок. Пока потери Премьер-Лиги минимальны, тем более что некоторые были неизбежны: например, «Ливерпуль» выбил «Эвертон». В паре МЮ и «Вулверхэмптона» тоже будет неудачник. От представителей низших лиг (строго говоря - Чемпионшипа) сходу вылетели «Брайтон», уступивший «Шеффилд Уэнсдей», и «Астон Вилла», оказавшаяся слабее «Фулхэма». Еще ряду клубов АПЛ предстоят дополнительные матчи за право сыграть в четвертом раунде Кубка Англии. В их числе «Ньюкасл», «Уотфорд», «Тоттенхэм», а также МЮ и «Вулверхэмптон», играющие друг против друга.

Жеребьевка четвертого раунда: без громких афиш