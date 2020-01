Бортвик-Джексон вернулся в МЮ из «Транмера»

Защитник вернулся в «Манчестер Юнайтед» из «Транмера».

Напомним, что 22-летний футболист выступал за клуб Лиги Один на правах аренды. За «Транмер» Бортвик-Джексон провел всего лишь три матча в чемпионате и одну встречу в Кубке Англии.

📰 Cameron Borthwick-Jackson has today been recalled from his loan by Manchester United.



We thank Cameron for all of his effort in his time at the Club and wish him luck for the future.#TRFC #SWA pic.twitter.com/CY4jVItEpK