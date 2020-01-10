Селюк: «Киевское „Динамо“ идёт по пути „Аякса“, ПСЖ и „Зальцбурга“»

Агент новичка киевского «Динамо» хавбека Бенито Дмитрий Селюк прокомментировал трансферную политику украинского клуба:

Приход легионеров не означает отказа от воспитания украинских талантов. Это путь, по которому идут ПСЖ , «Аякс», «РБ Зальцбург»: у них масса молодых игроков на минимальных контрактах, и с каждого трансфера клуб получает как минимум платежи солидарности.