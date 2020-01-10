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Селюк: «Киевское „Динамо“ идёт по пути „Аякса“, ПСЖ и „Зальцбурга“»

сегодня, 10:26

Агент новичка киевского «Динамо» хавбека Бенито Дмитрий Селюк прокомментировал трансферную политику украинского клуба:

Приход легионеров не означает отказа от воспитания украинских талантов. Это путь, по которому идут ПСЖ, «Аякс», «РБ Зальцбург»: у них масса молодых игроков на минимальных контрактах, и с каждого трансфера клуб получает как минимум платежи солидарности.

Наличие в составе только украинских молодых игроков — это неправильно. С экономической точки зрения продавать африканцев в команды из Евросоюза проще, они для ЕС не легионеры. В «Динамо» это осознают, поэтому приглашают молодых легионеров с перспективой. Клубу надо зарабатывать, а не только тратить деньги Суркиса.

Ранее Селюк поделился мнением о трансфере форварда Ивана Игнатьева из «Краснодара» в «Рубин».

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Incredulous
Incredulous
сегодня в 10:34
кю, прям по пути Аякса и ПСЖ... Это каким клоуном можно себя считать, чтобы делать такие заявления. По пути Днепра и Металлиста вы идёте, и с такими темпами вы скоро будете бороться не за призовые места, а просто за место в УПЛ.
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