Симеоне: «„Барса“ – одна из лучших команд мира. Но играть надо до конца»

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал победу над «Барселоной» (3:2) в полуфинальном матче Суперкубка Испании.

[В первом тайме] мы искали спасения в хорошей оборонительной игре, но мы не могли ни нанести контратакующий удар, ни избежать их прессинга.

Второй тайм мы начали с забитого мяча, который придал нам сил, но соперник ответил вселяющим тревогу атакующим ритмом. Они забили свои голы, но выход Льоренте и переход Корреа на позицию нападающего позволили нам вздохнуть свободнее. Мы стали другой командой. Стало понятно что, если мы сравняем счёт, то в итоге одержим победу.

«Барселона» на один шаг впереди остальных. Это одна из лучших команд мира, но матч надо играть до конца. Мы заслужили быть здесь и теперь сыграем ещё один финал.