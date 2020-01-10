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Симеоне: «„Барса“ – одна из лучших команд мира. Но играть надо до конца»

сегодня, 04:49
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Барселоной» (3:2) в полуфинальном матче Суперкубка Испании.

[В первом тайме] мы искали спасения в хорошей оборонительной игре, но мы не могли ни нанести контратакующий удар, ни избежать их прессинга.

Второй тайм мы начали с забитого мяча, который придал нам сил, но соперник ответил вселяющим тревогу атакующим ритмом. Они забили свои голы, но выход Льоренте и переход Корреа на позицию нападающего позволили нам вздохнуть свободнее. Мы стали другой командой. Стало понятно что, если мы сравняем счёт, то в итоге одержим победу.

«Барселона» на один шаг впереди остальных. Это одна из лучших команд мира, но матч надо играть до конца. Мы заслужили быть здесь и теперь сыграем ещё один финал.

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