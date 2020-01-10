ГлавнаяНовости

Месси: «Мы знаем, что должны улучшить многое»

сегодня, 02:40
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал поражение от «Атлетико» (2:3) в полуфинальном матче Суперкубка Испании.

Нам нужно улучшить многое, и мы это понимаем. Мы осознаём, что играем не так, как нам бы хотелось или как мы могли бы играть.

В этом году мы постараемся развивать идею, которую преследовали сегодня, и не допускать таких детских ошибок.

Когда вы терпите поражение и не достигаете поставленных целей, это нормально, что люди начинают критиковать. Но мы должны объединиться сильнее, чем когда-либо, быть сильной командой и двигаться дальше. Это непростая ситуация, особенно потому, что мы упустили трофей, который хотели завоевать. Однако мы должны смотреть вперёд и продолжать прогрессировать.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Суарес: «Вальверде не виноват, это мы допускали ошибки»
Сегодня, 02:15 Комментарии0
Вальверде: «Голы „Атлетико“ удивили нас»
Сегодня, 01:55 Комментарии2
Гризманн: «Мы все допустили ошибки. Я отдал плохой пас, и мы пропустили»
Сегодня, 01:19 Комментарии3
Президент «Атлетико»: «Сейчас существуют две проблемы - судьи и ВАР»
Вчера, 22:28 Комментарии7
Артета: «Обамеянг счастлив в „Арсенале“»
Вчера, 21:02 Комментарии2
Леау: «Я вижу в Ибрагимовиче старшего брата»
Вчера, 20:26 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
Сергей Вершинин
Сергей Вершинин
сегодня в 02:45
А че ещё ему сказать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100