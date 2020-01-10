Месси: «Мы знаем, что должны улучшить многое»

Капитан «Барселоны» прокомментировал поражение от «Атлетико» (2:3) в полуфинальном матче Суперкубка Испании.

Нам нужно улучшить многое, и мы это понимаем. Мы осознаём, что играем не так, как нам бы хотелось или как мы могли бы играть.

В этом году мы постараемся развивать идею, которую преследовали сегодня, и не допускать таких детских ошибок.

Когда вы терпите поражение и не достигаете поставленных целей, это нормально, что люди начинают критиковать. Но мы должны объединиться сильнее, чем когда-либо, быть сильной командой и двигаться дальше. Это непростая ситуация, особенно потому, что мы упустили трофей, который хотели завоевать. Однако мы должны смотреть вперёд и продолжать прогрессировать.